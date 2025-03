A- A+

Tecnologia Conheça as sete empresas americanas que fazem parte do "clube do trilhão" Apenas uma no grupo não é do setor de tecnologia; saiba qual

A volatilidade do mercado acionário americano tem feito com que o valor de mercado das empresas oscile bastante.

Mas sete gigantes superaram o US$ 1 trilhão e vêm se mantendo nesse seleto clube, lembra o site Banknote.

O primeiro lugar tem registrado uma alternância entre Apple e Nvidia. A Microsoft tem conseguido permanecer entre as três primeiras.

E a Berkshire Hathaway, conglomerado financeiro do megainvestidor Warren Buffett, é a única do grupo que não está ligada à tecnologia.

O valor de mercado de uma empresa é calculado pela soma de suas ações negociadas em Bolsa de Valores.

Ele pode ser calculado multiplicando-se o preço da ação de uma companhia pelo número total de papéis. Por exemplo, se há 1 bilhão de ações, cada uma cotada a US$ 10, a empresa tem valor de mercado de US$ 10 bilhões.

Conheça as empresas:

1. Apple (AAPL)

Novo recurso: AirPod da Apple terá tradução de conversas em tempo real, saiba como vai funcionar

A Apple projeta e fabrica uma série de produtos eletrônicos e é uma das marcas mais famosas do mundo. Só no ano fiscal de 2024 as vendas de seu produto mais conhecido, o iPhone, superaram os US$ 201 bilhões.

As vendas totais – que incluem os computadores Mac, os notebooks MacBook, iPads e iPods, além de outros gadgets – atingiram US$ 391 bilhões.

Valor de mercado: US$ 3,26 trilhões

Cotação da ação: US$ 217,07

2. Microsoft (MSFT)

A Microsoft é conhecida por seus softwares, como o pacote Office. O sistema operacional Windows está presente em mais de 90% dos computadores no mundo. Suas vendas atingiram US$ 245 bilhões no ano fiscal de 2024. A empresa ainda é dona do console de games Xbox. Além disso, a Microsoft é a maior investidora na OpenAI, criadora do ChatGPT.

Valor de mercado: US$ 2,84 trilhões

Cotação da ação: US$ 381,88

3. Nvidia (NVDA)

Ainda sem solução: Falha global do Chromecast entra no quarto dia e Google pede desculpas aos usuários

A fabricante de semicondutores Nvidia, cujos papéis dispararam com a demanda por chips para sistemas de inteligência artificial (IA), entrou no “clube do trilhão” em maio de 2023 e rapidamente galgou ao topo, chegando a ficar em primeiro algumas vezes. No ano passado, suas ações acumularam valorização superior a 170%.

Valor de mercado: US$ 2,79 trilhões

Cotação da ação: US$ 114,49

4. Amazon (AMZN)

A Amazon é a maior varejista de comércio eletrônico do mundo e ainda mantém uma divisão de serviços na nuvem, a Amazon Web Services. No ano passado suas vendas atingiram US$ 638 bilhões, sendo cerca de US$ 100 bilhões da AWS. Jeff Bezos, cofundador da Amazon, é o segundo homem mais rico do mundo, com US$ 214 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. Bezos é dono do jornal The Washington Post e recentemente anunciou restrições para os artigos de opinião, o que fez com que alguns editores se demitissem.

Valor de mercado: US$ 2,10 trilhões

Cotação da ação: US$ 198,10

5. Alphabet (GOOG e GOOGL)

A Alphabet é a controladora do gigante de buscas Google. A maior parte de sua receita, que gira em torno de US$ 350 bilhões, vem da publicidade on-line – e por isso ela enfrenta acusações de monopólio tanto na União Europeia (UE) como nos Estados Unidos, onde um juiz chegou a recomendar a divisão da empresa. O Departamento de Justiça americano ainda vai tomar uma decisão. O Google ainda tem uma divisão de serviços na nuvem e controla o site de vídeos YouTube, além do sistema operacional para celulares Android.

Valor de mercado: US$ 2,04 trilhões

Cotação da ação: US$ 168,39

6. Meta Platforms (META)

Inovação: Chinesa Alibaba lança chatbot de inteligência artificial que lê emoções

A gigante das redes sociais Meta Platforms, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, entrou no “clube do trilhão” em 2021, quando ainda se chamava Facebook. Sua receita ficou em torno de US$ 165 bilhões no ano passado, e o valor de sua ação saltou mais de 60%. Mais recentemente, a Meta tem apostado em IA. Mas também tem sido alvo de polêmicas, como quando anunciou o encerramento de seu programa de checagem de fatos, em um sinal de alinhamento com o governo Donald Trump.

Valor de mercado: US$ 1,57 trilhão

Cotação da ação: US$ 617,51

7. Berkshire Hathaway (BRK.A e BRK.B)

A Berkshire Hathaway é o conglomerado liderado pelo megainvestidor Warren Buffett. A empresa atua em diversos setores, como seguros, ferrovias, varejo e indústria. O portfólio de investimentos da Berkshire inclui participações em companhias como Apple, Coca-Cola, American Express e Chevron.

Valor de mercado: US$ 1,01 trilhão

Cotação da ação: US$ 495,94

Veja também