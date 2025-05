A- A+

BILIONÁRIOS Conheça bilionários da tecnologia que aderiram ao compromisso de doar fortunas Drew Houston e Jim McKelvey se unem ao Giving Pledge, iniciativa que já conta com mais de 240 signatários

O movimento global Giving Pledge, criado por Warren Buffett, Bill Gates e Melinda French Gates, anunciou nesta semana a adesão de 11 novos bilionários ao compromisso de doar a maior parte de suas fortunas a causas filantrópicas — em vida ou por meio de testamentos.

Entre os novos signatários estão Drew Houston, cofundador do Dropbox e membro do conselho da Meta Platforms, e Jim McKelvey, cofundador da Block e atual CEO da Invisibly. Segundo o Bloomberg Billionaires Index, Houston tem um patrimônio estimado em US$ 2,4 bilhões.





Outros nomes que se comprometeram com a iniciativa incluem Jay Hoag, fundador da firma de investimentos TCV, e Matthew Sonsini, ex-diretor executivo da Sobrato Organization. Do setor de saúde, destacam-se Glen Tullman, CEO da Transcarent, e Noubar Afeyan, cofundador da farmacêutica Moderna e CEO da Flagship Pioneering.

Criado em 2010, o Giving Pledge já conta com mais de 240 signatários em todo o mundo. A ideia é incentivar os mais ricos a direcionar sua riqueza a iniciativas sociais, de combate à pobreza, avanços em saúde, educação e ciência. Embora o compromisso não tenha força legal, os signatários formalizam publicamente a intenção de doar, inspirando outros a fazer o mesmo.

