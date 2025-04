Conheça modelos de celulares em que o WhatsApp pode não funcionar mais a partir deste mês

A- A+

O WhatsApp anunciou grandes mudanças no suporte a seus dispositivos a partir de 1° de abril de 2025. A partir desta terça, o aplicativo de mensagens instantâneas pode deixar de funcionar em alguns modelos de celulares que já são considerados "antigos". Caso o telefone utilizado não atenda aos requisitos necessários, o usuário poderá ficar sem acesso ao aplicativo. Abaixo estão os dispositivos que fazem parte da lista.

A partir de abril de 2025, o WhatsApp não será mais compatível com vários dispositivos de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, HTC e alguns modelos de iPhone. Os modelos afetados são:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1ª geração), Razr HD, Moto E 2014

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

iPhone: iPhone 5, iPhone 5c

Se você tiver um dos aparelhos desta lista, precisará de um modelo mais novo para continuar usando o aplicativo de mensagens móveis em segurança. De qualquer forma, vale esclarecer que o WhatsApp informará aos usuários desses dispositivos quando se aproximar a data em que seu sistema operacional não será mais suportado. Você receberá notificações lembrando que precisa atualizar seu sistema operacional para continuar usando o aplicativo.





Requisitos para continuar usando o WhatsApp

Para continuar usando o WhatsApp no seu telefone, seu dispositivo precisa ter um sistema operacional atualizado. O aplicativo requer que os dispositivos tenham pelo menos Android 5.0 ou iOS 12.0. Se o seu telefone não atender a essas versões, ele pode ficar sem este serviço. Além disso, é essencial ter espaço de armazenamento suficiente para receber atualizações e novos recursos.

Política de atualização do WhatsApp

A Central de Ajuda do WhatsApp explica que a empresa revisa periodicamente os sistemas operacionais que oferece suporte. De acordo com sua política, após essa revisão, quaisquer atualizações consideradas necessárias são feitas. Além disso, a cada ano, a empresa avalia "quais dispositivos e softwares são os mais antigos e têm menos usuários".

Isso é feito para evitar que dispositivos sem atualizações de segurança ou com funcionalidade limitada continuem executando o aplicativo. Você pode verificar qual versão do sistema operacional do seu telefone para ver se ele ainda é compatível com o WhatsApp, tanto no Android quanto no iPhone. Para visualizar o sistema operacional em dispositivos Android, basta ir em “Configurações” e selecionar a opção “Sobre o telefone” ou “Informações do dispositivo”.

A versão instalada no celular será detalhada lá. O procedimento é semelhante para o iPhone: vá em “Ajustes” na seção “Geral”. Lá, você deve selecionar “Informações” e ir até a seção “Versão do software” para verificar a versão do iOS. Com essas informações, você saberá se seu dispositivo está pronto para continuar usando o WhatsApp.

