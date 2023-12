A- A+

embraer Conheça o novo "carro voador" chinês que voa sem piloto a bordo apresentado no Brasil Empresa promete revolucionar o mercado de transporte aéreo de passageiros e carga no Brasil

Após a Embraer e Eve anunciarem a primeira fábrica de carro voador no Brasil, outras empresas do setor estão se movimentando para competir pelo futuro mercado nacional. Nesta terça, a empresa brasileira Gohobby apresentou o primeiro eVTOL, popularmente conhecido como “carro voador”, da fabricante chinesa EHang.

O equipamento foi apresentado para investidores, organizações dos setores de logística, transporte, saúde, agribusiness, pilotos e empresas que desejam adquirir o veículo que promete transformar a mobilidade urbana no Brasil e no mundo.

eVTOL EHang 216-S no Brasil — Foto: Divulgação

“O design de um eVTOL é muito semelhante ao dos drones, mas com uma redundância ainda maior nos sistemas críticos de voo e com sistemas e recursos integrados de segurança, herdados da aviação convencional, para garantir a segurança operacional", explica Adriano Buzaid, CEO da Gohobby.

A aeronave autônoma da EHang transporta até duas pessoas com bagagem de mão, com uma carga útil total de 220 kg em um alcance de 30 km. O “drone” opera com 12 baterias independentes e 16 motores.

Veículo operando com os bombeiros — Foto: Divulgação/EHang

O piloto não voa dentro da aeronave, já que o eVTOL é pilotado remotamente e automaticamente, por meio do sistema inteligente de comando e controle da EHang, que permite ao piloto planejar, comandar, validar, executar, monitorar e assumir o controle do voo, em tempo real, a partir do solo.

O EHang 216-S tem uma velocidade máxima de 130km/h. A empresa afirma que o equipamento terá custos operacionais “extremamente baixos”, permitindo oferecer viagens aéreas de curta distância a preços competitivos em relação aos meios de transporte existentes.

