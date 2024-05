A- A+

MUNDO Conheça o pequeno país que lidera exploração no fundo do mar de minerais usados em carros elétricos Abaixo das águas das Ilhas Cook, com 15.000 habitantes, encontram-se alguns dos materiais mais pela indústria. Extraí-los poderia trazer riquezas, mas muitos dizem que é uma má ideia

Dois navios chegaram às Ilhas Cook, no Pacífico Sul, em março do ano passado. Um deles era uma visão familiar: um enorme navio de cruzeiro, trazendo centenas de turistas para as praias intocadas dessa nação de 15.000 habitantes. O outro, uma embarcação laranja neon que transportava equipamentos científicos complexos, era mais incomum.

Em um cais próximo, o primeiro-ministro Mark Brown e muitos outros cidadãos proeminentes se reuniram para comemorar a chegada do barco menor. Para Brown, o navio de cruzeiro representava a preocupante dependência de seu país em relação ao turismo. Ele descreveu a outra embarcação, de propriedade de uma empresa internacional de mineração, como um prenúncio de riqueza incrível.

As Ilhas Cook estão na vanguarda de uma busca para extrair do fundo do oceano os minerais usados em baterias de carros elétricos. A mineração desses depósitos nunca foi tentada em grande escala, mas suas reservas são tão vastas, argumentam os proponentes, que sua extração poderia impulsionar a mudança do mundo para longe dos combustíveis fósseis.

Também seria uma transformação para as Ilhas Cook: A mineração do fundo do mar poderia gerar dezenas de bilhões de dólares para o pequeno país, de acordo com um estudo de 2019. Sua renda per capita é de aproximadamente US$ 11.000.

Mas a mineração do fundo do mar enfrenta forte oposição dos ambientalistas, que temem que ela prejudique a ecologia das profundezas do mar. Mais de 800 cientistas pediram uma moratória para a prática, assim como a França, a Grã-Bretanha e grandes empresas, incluindo Google e BMW.

Há dois anos, as empresas de mineração estão pesquisando a viabilidade da mineração no fundo do mar nas águas das Ilhas Cook. O governo está prestes a decidir em 2027 se permitirá ou não a mineração e enfrenta uma pressão crescente no país e no exterior por parte de críticos que dizem que o governo está se apressando em adotar uma prática não testada.

“O governo está promovendo agressivamente a mineração em alto-mar”, disse Duncan Currie, consultor da High Seas Alliance e de outras organizações internacionais de conservação. “Eles parecem estar buscando a mineração do fundo do mar independentemente dos efeitos adversos.”

Brown insistiu que as Ilhas Cook não se comprometeram com a mineração.

As críticas “podem ser irritantes, às vezes”, disse ele em uma entrevista. Explorar as possibilidades de mineração no fundo do mar, disse, “faz parte de nossa jornada de independência soberana”.

No passado, ele se opôs aos críticos com mais veemência.



“Os mesmos países que destroem nosso planeta ao longo de décadas de desenvolvimento voltado para o lucro, e que até hoje continuam com suas ações voltadas para o lucro e negligenciam suas responsabilidades com as mudanças climáticas, estão fazendo exigências”, disse ele em uma conferência em 2022. “Isso é paternalista e implica que somos muito burros ou muito gananciosos para saber o que estamos fazendo.”

As Ilhas Cook, uma cadeia de 15 ilhas que já foi colônia da Nova Zelândia, têm governo próprio desde 1965. Logo depois de alcançar esse status, que não chega a ser uma independência total, navios de pesquisa internacionais começaram a explorar as águas territoriais do país, que cobrem um extensão aproximadamente comparável à massa terrestre do México.

Os pesquisadores encontraram um fundo marinho coberto por rochas do tamanho de abacates, ou nódulos, ricos em cobalto e manganês. Cada nódulo cresce a espessura de um cartão de crédito, aproximadamente, a cada milhão de anos. Até os recentes avanços tecnológicos, essas rochas eram inacessíveis.

Na última década, as Ilhas Cook buscaram esses nódulos aos trancos e barrancos. Em 2012, o país criou uma agência para solicitar propostas de mineração em suas próprias águas. Em 2022, emitiu autorizações para três empresas pesquisarem as águas e testarem a tecnologia de mineração.

Outros países que tomaram medidas para pesquisar seus fundos marinhos incluem o Japão e a Noruega. A maior parte da iniciativa privada está concentrada na mineração em águas internacionais, mas as regulamentações para permitir isso ainda estão sendo elaboradas.

Os defensores argumentam que a exploração do fundo do oceano é a melhor maneira de obter mais minerais usados em baterias de veículos elétricos e reduzir a dependência mundial de combustíveis fósseis.

Eles acrescentam que a extração de nódulos do fundo do oceano com o devido controle causaria menos danos ambientais do que as minas de superfície a céu aberto, que geralmente também perturbam as comunidades vizinhas.

A mineração do fundo do mar - que envolve máquinas rastejantes que vasculham o fundo do mar, sugam rochas e liberam plumas de lodo - aterroriza Teina Rongo, biólogo marinho que dirige uma organização não governamental ambiental na capital das Ilhas Cook, Avarua, na ilha de Rarotonga.

“Nossa história de criação é que o fundo do oceano é onde a vida começou”, disse ele. “Quantas criaturas vamos destruir lá embaixo se sugarmos toda essa areia?”

Rongo tinha acabado de dar uma aula sobre mudanças climáticas para crianças em idade escolar em um centro comunitário, onde tartarugas de palha adornavam as paredes e equipamentos de mergulho pingavam água no chão. Falando a um repórter sobre o que ele chamou de perigos da mineração, ele apontou para Nauru, outra pequena nação do Pacífico.

Os ricos depósitos de fosfatos, um ingrediente de fertilizantes, já trouxeram grandes riquezas para Nauru, mas a má administração e a suposta corrupção mergulharam a nação na pobreza. Atualmente, seu povo vive em uma paisagem lunar desolada e minada.

Alex Herman, chefe da Cook Islands Seabed Minerals Authority, enfatizou que sua agência estava adotando uma abordagem cuidadosa e baseada na ciência para a mineração no fundo do mar. “As Ilhas Cook são um lugar tão especial, nosso próprio paraíso”, disse ela, “e queremos estar muito atentos a quaisquer consequências ou impactos não intencionais decorrentes da progressão desse setor”.

Ainda assim, alguns críticos afirmam que o governo de Brown ficou muito próximo das empresas que ele permitiu que pesquisassem o fundo do oceano. “Ambos têm a mesma agenda”, disse Kelvin Passfield, diretor da Te Ipukarea Society, um grupo ambiental local.

Brown rejeitou essa acusação, mas os críticos dizem que há evidências de uma porta giratória entre os dois lados. Depois que o ex-diretor da agência de mineração, Paul Lynch, renunciou, uma empresa de prospecção, a Cook Islands Cobalt, contratou sua esposa, Shona Lynch, como sua principal executiva no país.

Brown disse que teve o cuidado de não se aproximar dos líderes do setor de mineração. Mas, acrescentou, ao “se estabelecer aqui, você tende a se tornar parte da família. É muito pessoal, os relacionamentos que você teria com as empresas”.

O governo diz que colocou observadores independentes nos navios de pesquisa para garantir a confiabilidade dos dados das empresas, os quais, segundo as autoridades, informarão a decisão sobre a continuidade da mineração no fundo do mar.

O público parece estar dividido sobre a questão, disse Rashneel Kumar, editor do Cook Islands News, o maior jornal do país.

Mas muitos acham que sabem qual será a decisão. Teresa Manarangi-Trott, uma defensora cautelosa da mineração no fundo do mar, liderou um comitê do governo que reuniu as opiniões dos moradores sobre a prática.

“O governo decidiu que isso vai acontecer”, disse ela, “independentemente do que alguém diga”.

