Conheça o pequeno reino budista que já tem o quinto maior estoque de Bitcoins do planeta

Butão, o pequeno reino asiático localizado nas montanhas do Himalaia, manteve por décadas uma economia com pouca abertura ao mercado global e centrada na sustentabilidade. No entanto, nos últimos anos, decidiu apostar nas criptomoedas – especialmente no Bitcoin – a ponto de se tornar um dos principais países com maior posse de ativos virtuais no mundo.

Com uma população de 800 mil habitantes, o Butão acumulou mais de 12.200 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 1,2 bilhão de dólares (R$ 6,8 bilhões), o que representa 34% do PIB nacional. Dessa forma, superou El Salvador, o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal e cujas reservas somam 5.944 unidades do criptoativo.





Além disso, os números posicionam o Butão como o quinto país com maior posse de Bitcoins no mundo, segundo dados do site Bitcoin Treasuries. No primeiro lugar estão os Estados Unidos, seguido por China, Reino Unido e Ucrânia.

Desde então, essa tendência de acumular e minerar Bitcoins tem aumentado. Em janeiro, por exemplo, a Região Administrativa Especial de Gelephu – uma cidade do país que tem foco em sustentabilidade e inovação – anunciou a incorporação de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum a suas reservas. Ela também é conhecida como Gelephu Mindfulness City, ou GMC.

“Localizada na ponte terrestre que conecta as economias de rápido crescimento do sul da Ásia, a GMC está em uma posição única para atender mais de 2 bilhões de pessoas na região, e um de seus principais focos econômicos é promover e apoiar o uso da tecnologia blockchain”, declararam as autoridades de Gelephu em comunicado. Na prática, a medida busca fortalecer a economia local e aproveitar sua participação na mineração de Bitcoin.

Mas qual é o segredo do sucesso de Butão? Uma estratégia baseada na sustentabilidade e, especificamente, na energia hidrelétrica.

Mineração sustentável

O Butão se destaca por sua significativa geração de energia hidrelétrica. Especificamente, seu potencial hidrelétrico é de 23.760 megawatts (MW), uma quantidade suficiente para abastecer Nova York duas vezes. Esse fator foi determinante para que, em 2021, o país decidisse destinar esse recurso à mineração de Bitcoin.

Hoje, os resultados são surpreendentes: as operações de mineração variam entre 55 e 75 Bitcoins semanais, gerando receitas de US$ 3,6 milhões a US$ 4,9 milhões (R$ 20,6 milhões a R$ 28 milhões). Além disso, em três anos e meio, foram extraídos um total de 27.727 Bitcoins. A parceria com reconhecidos pools de mineração, como AntPool, Braiins e Foundry, foi essencial não apenas para alcançar tais números, mas também para minerar de maneira sustentável e zero carbono.

Com os lucros gerados pela mineração de Bitcoin, o governo do Butão aumentou em até 50% o salário dos funcionários públicos, fortaleceu suas reservas de moeda estrangeira e criou novos e melhores empregos ligados à tecnologia. Além disso, consolidou-se como um modelo de mineração sustentável.

Outro fator que beneficiou o Butão foi sua discrição em relação à mídia. O fato de não se envolver em campanhas publicitárias ou divulgar amplamente suas medidas ajudou a minimizar os riscos associados aos ativos digitais e à opinião pública.

De fato, a mineração de Bitcoin é uma indústria amplamente criticada pelo alto consumo de energia elétrica. A Rússia, por exemplo, proibiu a mineração de criptomoedas em várias regiões da Sibéria para evitar apagões durante o inverno.

Por outro lado, o Butão demonstrou que a mineração de Bitcoin pode não apenas ser ecologicamente correta, mas também gerar um impacto positivo na economia. Nesse sentido, já estão em andamento novos projetos que prometem impulsionar ainda mais a inovação no país e aumentar a capacidade de mineração para 600MW em 2025.

Um desses projetos é uma mina de Bitcoin de 100MW na cidade de Gedu, no sul do país. Trata-se de um empreendimento conjunto com a empresa de tecnologia Bitdeer, que já está em operação, segundo a Forbes. Além disso, estima-se que, no meio deste ano, começará a funcionar o Parque Industrial de Jigmeling, com capacidade de 500MW.

