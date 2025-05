Conheça o primeiro bilionário de Porto Rico, que quase faliu aos 30 anos

A- A+

Orlando Bravo tem uma fortuna estimada em US$ 9,8 bilhões (quase R$ 55 bilhões, na cotação atual), segundo a Forbes, o que o torna o porto-riquenho mais rico da História. Até chegar a esse patamar, aos 54 anos, esse empresário nascido numa família rica da ilha do Caribe trilhou carreira júnior no mundo do tênis, entrou para as principais escolas de negócios dos Estados Unidos e quase faliu, aos 30, ao alocar US$ 100 milhões em duas startups pouco antes de a bolha das pontocom estourar.

De acordo com a BBC, esse revés nos anos 1990 fez o empresário dotar uma lição para investimentos futuros: não ter aversão ao risco e até aceitar algumas falhas até alcançar o sucesso almejado. Hoje, Bravo administra um fundo de cerca de US$ 160 bilhões e lidera a Thoma Bravo, uma gigante de private equity que compra empresas privadas, reorganiza e revende. Foi assim que ele adquiriu mais de 500 companhias de software e passou a ser visto em Wall Street como alguém que extrai ouro de "empresas chatas".





O avô de Orlando dirigia a Bravo Shipping, que oferecia navios durante o boom da indústria do atum em Porto Rico. Mas ele decidiu enveredar por outro caminho ao assistir a uma partida de tênis do americano Vitas Gerulaitis. Começou a treinar quatro horas por dia e ir a torneios nos EUA, bancado pelos pais. Aos 15 anos, entrou para a academia de tênis que formou lendas como Serena Williams, André Agassi e Maria Sharapova, conciliando o treino e os estudos.

— Descobri que conseguia suportar níveis de pressão que destruíam os outros — disse ele, em entrevistas.

Das quadras a Wall Street

O desempenho no tênis o levou à Ivy League, ao ganhar uma bolsa de atleta da Universidade de Brown, e os resultados acadêmicos também abriram portas para a escola de negócios da Universidade de Stanford. Em 1997, ele começou a trabalhar no banco de investimentos no MorganStanley, mas trocou as longas jornadas ao tomar conhecimento de outro segmento, o do private equity. Segundo a BBC, o porto-riquenho bateu "de porta em porta" até conseguir uma reunião com o veterano Carl Thoma.

Ao ingressar na empresa, ele investiu os US$ 100 milhões em duas empresas de internet e perdeu o dinheiro com o colapso do setor, logo depois. Ainda segundo a BBC, Thoma incentivou o funcionário a recuperar o investimento, em vez de demiti-lo. Dali em diante, Bravo decidiu financiar companhias com clientes estáveis e focou no setor de software empresarial que gerencia folha de pagamento, estoques e bancos de dados.

— Os CEOs os odeiam. Mas, se você os remove, a empresa para — disse ele em uma palestra em Stanford, em 2019.

Tudo começou com a compra da Prophet21 e seis rivais menores. O pacote foi vendido três anos depois, por cinco vezes mais. "Nasceu o método Bravo: comprar uma peça sólida, adicionar engrenagens compatíveis e vender a nova a um preço de luxo", escreveu a BBC.

Bravo fez o mesmo ao comprar a Dynatrace, empresa austríaca que media o desempenho de aplicativos em nuvem. Adquiriu o grupo inteiro dela por US$ 2,4 bilhões, organizou e revendeu a US$ 4,5 bilhões.

Apesar desses cases, que levaram o empresário à lista da Forbes, a estratégia não é unânime: críticos apontam que o "flip" de algumas companhias, como a SolarWinds, negligenciou a segurança de dados, após um vazamento expor 18 mil clientes em 2020. Além disso, de acordo com a BBC, a compra da RealPage entrou na mira do Departamento de Justiça dos EUA por suposto uso de algoritmo para inflar preços do mercado imobiliário.

Bravo também foi questionado por investir US$ 125 milhões na FTX, a plataforma de SamBankman-Fried, condenado mais tarde por uma fraude bilionária. Em entrevista à CNBC, Bravo prometeu "não tocar mais em criptomoedas" desde então.

