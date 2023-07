A- A+

Carro Conheça o Seagull, compacto elétrico que a BYD vai lançar no Brasil Na China, modelo é vendido pelo equivalente a R$ 55 mil

Em entrevista ao GLOBO, a vice-presidente global da montadora chinesa BYD, Stella Li, anunciou que, depois do sucesso de vendas do Dolphin, a empresa vai trazer para o Brasil um novo modelo, ainda mais barato.

Na China, o subcompacto elétrico Seagull, modelo de entrada da BYD, foi lançado em abril, no Salão de Automóveis de Xangai, e chamou a atenção pelo preço acessível: 78.800 yuans, o equivalente a US$ 11.450 - o que, numa conversão direta, seria o equivalente a R$ 55 mil.

Mas, é claro, os valores podem variar. Para se ter uma ideia, o Dolphin custa na China cerca de R$ 125 mil, e aqui foi lançado por R$ 149 mil. Ainda assim, foi um sucesso de vendas, com mais de 307 unidades vendidas em dois dias, ritmo mais acelerado já registrado nos lançamentos do modelo pelo mundo, segundo Li.

Da mesma linha Ocean do Dolphin (golfinho, em inglês), o Seagull (gaivota) segue o padrão similar de design que a BYD batizou de “estética marinha”, com linhas angulares. O carro é pequeno: 3,78 metros de comprimento (10cm a mais que um Renaul Kwid), 1,71 metro de largura e 1,54 metro de altura. Acomoda, portanto, quatro passageiros. Para efeitos de comparação, o Dolphin é 34,5 cm mais comprido.

O carro é equipado com um motor elétrico de 55kW (74 cv) de potência e tem bateria com alcance de 305 quilômetros. Chega a uma velocidade máxima de 130 quilômetros por hora. Vem equipado com central multimídia touchscreen de 10,1 polegadas, quatro air-bags e conexão bluetooth.

Na China, a BYD responde por seis dos 10 modelos mais vendidos no ano passado. E superou a Tesla como maior vendedora de carros elétricos do mundo.

- Nenhuma outra montadora oferece um carro com esse nível de tecnologia nesta faixa de preço - afirma Bridget McCarthy, analista do fundo de investimentos Snow Bull Capital.

