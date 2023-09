Conheça os 24 'unicórnios' brasileiros, startups que valem mais de US$ 1 bilhão

A- A+

O Brasil desponta como polo de startups na América Latina, com 13 mil dessas empresas, representando 62,9% do total da região. O país também concentra o maior número de unicórnios, startups que atingiram valor de mercado de US$ 1 bilhão, enquanto não tinham oferecido suas ações nas bolsas de valores. São 24 brasileiras, contra sete mexicanas e argentinas, três chilenas, duas colombianas e uma no Equador e Uruguai.

As 45 startups da América Latina que chegaram ao status de unicórnio levaram 8,5 anos em média para atingir esse patamar e o avanço do ecossistema de inovação na região tem impulsionado o surgimento de novos unicórnios. A grande maioria dessas empresas foi fundada a partir de 2011.

As informações constam do novo relatório Panorama Tech, divulgado nesta sexta-feira, e elaborado em conjunto pelo Distrito, plataforma de inovação que mapeia startups; pelo Softbank Latin America Fund, que faz parte do conglomerado japonês, que já aportou US$ 160 bilhões em startups de inteligência artificial, robótica, internet das coisas (IoT), e serviços de internet e provedores de energia limpa, além da Upload Ventures, empresa que identifica e investe em empresas em estágio inicial na América Latina.

Conheça os 24 unicórnios brasileiros

99 (aplicativo de transporte)

Banco Neon (banco digital)

Banco C6 (banco digital)

Cloud Wlak (meio de pagamentos)

Creditas (plataforma de empréstimos)

Ebanx ((soluções de pagamento)

Facily (social commerce)

Frete.com (fretes rodoviários)

Gympass (de benefícios corporativos)

Hotmart (plataforma para venda de produtos digitais)

iFood (delivery)

Loft (plataforma de aluguéis)

Loggi (logística)

Mercado Bitcoin (corretora de criptomoedas)

Merama (de e-commerce)

Madeira Madeira (loja de produtos de casa e decoração)

Nubank (banco)

Olist (e-commerce)

Wildlife (desenvolvedora de games)

Quinto Andar (plataforma de aluguéis)

Vtex (tecnologia e digital commerce)

Unico (de biometria)

Dock (de infraestrutura)

Pismo (tecnologia para pagamentos e serviços bancários).

