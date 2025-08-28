A- A+

BILIONÁRIOS Conheça os bilionários brasileiros da tecnologia na lista da Forbes Brasil 2025; tem do Nordeste Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, viu sua fortuna saltar 45,5% e ocupa o primeiro lugar do ranking

O Brasil tem cinco nomes na lista de bilionários do setor de tecnologia, segundo a revista Forbes Brasil. A lista é liderada por Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, cuja fortuna atingiu R$ 227 bilhões em 2025, um salto de 45,5%.

Daniel de Freitas, que criou, ao lado do americano Noam Shazeer, seu ex-colega no Google, o chatbot inteligente Character.AI, vem em seguida, com fortuna de R$ 5,8 bilhões. O appp permite que usuários conversem com seus ídolos, mesmo os já falecidos e faz sucesso entre os jovens.

Na sequência aparecem Laércio José de Lucena Cosentino, presidente do Conselho de Administração e maior acionista individual da Totvs; o cearense José Roberto Nogueira, fundador e CEO do Grupo Brisanet; e Ernesto Mário Haberkorn, que detém a segunda maior participação acionária na Totvs.

A Totvs é uma das pioneiras no Brasil em desenvolver e implantar softwares de gestão. Já a Brisanet é a maior provedora independente de internet e fibra óptica do Brasil, atendendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Os cinco bilionários são os mesmos da lista do ano passado. Juntos, eles têm patrimônio de R$ 237,8 bilhões, mas a maioria perdeu posições no ranking nacional de bilionários da revista americana.

As exceções foram Eduardo Saverin, que manteve o posto de pessoa mais rica do país, e Laércio José de Lucena Cosentino, que subiu na lista, com seus R$ 2,1 bilhões.

Ao todo, a lista dos bilionários brasileiros de 2025 conta com 240 homens — que juntos acumulam um patrimônio de R$ 1,68 trilhão — e 60 mulheres — com um total de R$ 343,7 bilhões. Vicky Safra é a única representante feminina no Top 10.



Veja o topo 5

1) Eduardo Saverin

Patrimônio: R$ 227 bilhões (+45,5%)

Empresa: Facebook e B Capital

Idade: 43 anos



2) Daniel de Freitas

Patrimônio: R$ 5,8 bilhões (5,4%)

Empresa: Character.AI

Idade: 35



3) Laércio José de Lucena Cosentino

Patrimônio: R$ 2,1 bilhões (42,1%)

Empresa: Totvs

Idade: 65



4) José Roberto Nogueira

Patrimônio: R$ 1,5 bilhão (2%)

Empresa: Brisanet

Idade: 61



5) Ernesto Mário

Patrimônio: R$ 1,4 bilhão

Empresa: Totvs

Idade: 82



