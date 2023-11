A- A+

TECNOLOGIA Conheça os dois brasileiros que criaram os melhores apps do mundo, segundo a Apple Profissionais foram destacados no App Store Awards, que premiou 14 aplicativos ao redor do mundo neste ano

A Apple elegeu dois aplicativos brasileiros como os melhores em todo o mundo. É a primeira vez que dois apps do país estão entre os vencedores da edição do App Store Awards deste ano, premiação anual feita pela dona do iPhone e do Mac. Ao todo, a lista deste ano reúne 14 aplicativos premiados de diversas partes do mundo.

Entre os brasileiros está Roberta Weiand, de Porto Alegre, uma das fundadoras do aplicativo Prêt-à-Makeup, de maquiagem. Apaixonada por moda, ela desenvolveu um app que simula as texturas e as cores de diversos itens de beleza, como batom, blush, entre outros, na pele do usuário.

-- Estamos já em 12 idiomas, como turco, coreano, chinês e inglês, entre outros. Além de engenheiros, temos designers de moda e gráficos, além de artistas 3D. Somos hoje 13 pessoas. O aplicativo começou em 2019.

Com 5 milhões de downloads em 170 países, o app, diz Roberta, conta com uma tecnologia que leva em conta o tom de pele do usuário, com simulação até dos poros, e uma base de mais de mil itens de maquiagem. Esse sistema considera ainda a reação das cores dos produtos com a luminosidade captada pela tela do celular e do tablet.

A iniciativa fez Roberta fechar ainda uma parceria com a rede MAC para criar um aplicativo específico para a companhia. Segundo ela, a ideia da diversidade é um dos pilares do aplicativo, que investe em uma vasta gama de cores de maquiagem e padrões de rosto.





-- Fazemos uma pesquisa para tentar abranger o máximo possível de opções. A ideia é atender a todos os usuários. Estamos sempre atualizando isso. A ideia é transformar a tela do celular em um caderno de maquiagem -- diz ela, lembrando que houve investimento para simular a textura dos produtos como pincéis e os tons das maquiagens.

App mineiro facilita treinos

O outro vencedor brasileiro foi o mineiro Mateus Abras, criador do aplicativo SmartGym, que pode ser usado em celulares e até em relógios. O app, que oferece hoje 700 exercícios animados para treinos em casa e na rua, já conta quatro milhões de downloads em diversos países. O aplicativo ainda dá sugestões de novos exercícios com base na evolução do usuário através de inteligência artificial.

-- Comecei a fazer esse aplicativo para mim, e ele começou a crescer. É impressionante, pois você consegue cruzar os dados de seu corpo com os exercícios que estão sendo feitos. E tudo é captado no pulso do seu braço. A pessoa não precisa saber nada de academia. Em muitos locais a pessoa não precisa nem usar o celular. Basta o relógio. De acordo com a evolução do exercício, o app sugere novas opções sempre de olho na evolução.

Abras conta que vem apostando treinos pré-criados como corridas. Já são mais de cem opções, diz ele. O empreendedor lembra ainda que foi um dos primeiros a unificar seu aplicativo a partir de sistemas de comandos de voz, como a Siri.

-- Com comandos de voz, basta pedir para iniciar o treino e começam as medições. São várias métricas.

Os dois brasileiros foram escolhidos pelo time editorial da loja de aplicativos da Apple, a App Store. Segundo a Apple, foram cerca de 40 finalistas que se destacaram a partir de critérios como inovação técnica, experiência do usuário e design. A App Store tem 1,8 milhão de apps e é visitada, em média, por mais de 650 milhões de pessoas de 175 países toda semana.

-- Os vencedores deste ano representam o potencial dos desenvolvedores de dar vida à própria visão, criar apps e jogos com criatividade notável, qualidade excepcional e missões com propósito -- diz Tim Cook, CEO da Apple.

Vencedores do App Store Award de 2023:

App do ano para iPhone: AllTrails, da AllTrails

App do ano para iPad: Prêt-à-Makeup, da Prêt-à-Template

App do ano para Mac: Photomator, da UAB Pixelmator Team

App do ano para Apple TV: MUBI, da MUBI

App do ano para Apple Watch: SmartGym, de Mateus Abras

Jogo do ano para iPhone: Honkai: Star Rail, da COGNOSPHERE

Jogo do ano para iPad: Lost in Play, da Snapbreak Games

Jogo do ano para Mac: Lies of P, da NEOWIZ

Jogo do ano do Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure, da Sunblink

