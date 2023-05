Conheça Rudi Ernesto Rheinheimer Júnior, o visionário fundador da Rastrek

A- A+

Rudi Rheinheimer cresceu em uma família humilde em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, mas desde cedo mostrou habilidades empreendedoras. Aos 7 anos, começou a vender plantas medicinais que sua tia lhe fornecia. Na adolescência, gerenciou a loja de importados da família e, aos 19 anos, mudou-se para Brusque, em Santa Catarina, onde iniciou suas vendas de panos de prato de porta em porta. Em pouco tempo, juntou dinheiro para abrir uma loja de roupas infantis em um shopping atacadista.

Embora a loja tenha sido bem-sucedida durante dois anos, a alta nos custos de matéria-prima levou a uma queda nas vendas e à falência. Mas Rudi Rheinheimer não se deixou abater: mudou-se para Foz do Iguaçu e fundou a SplitCursos, uma escola de cursos profissionalizantes que formou mais de 4.000 alunos em apenas dois anos, mais tarde tornando-se uma rede de franquias.

Equipe Rastrek | Foto: Divulgação

Em 2012, Rudi iniciou sua incursão no ramo de rastreamento veicular, fundando a Rastrek. No primeiro ano de operação, a empresa já contava com mais de 3.500 clientes, o que possibilitou sua expansão por meio de franquias a partir de 2014. Atualmente, o Grupo Rastrek rastreia mais de 800.000 veículos no Brasil e em 9 países, com mais de 1.200 franquias. Em 2018, Rudi fundou a Rheinheimer Group, uma holding voltada para a gestão e expansão de franquias em diversos segmentos, incluindo SplitCursos, Web83 e Doctor Split. O grupo gerencia mais de 1.800 unidades em todo o país e tem um faturamento estimado em R$ 350 milhões em 2023.

Rudi Rheinheimer | Foto: Divulgação

