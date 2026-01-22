A- A+

TECNOLOGIA Conheça startup de IA que vale US$ 4,5 bi e promete fortalecer trabalhadores em vez de substituí-los Criada por ex-pesquisadores da Anthropic, do Google e da xAI, a Humans& aposta em ferramentas de inteligência artificial focadas em aumentar a produtividade, em vez de cortar empregos

Como pesquisadora científica da Anthropic, uma das empresas líderes mundiais em inteligência artificial, Andi Peng fazia parte de uma equipe que tentava garantir que a tecnologia da empresa não dissesse mentiras nem prejudicasse a saúde mental das pessoas que a utilizavam. Mas ela percebeu que havia um problema muito maior: como muitas outras empresas de IA, a Anthropic estava tentando desenvolver uma tecnologia que substituísse sistematicamente as pessoas na força de trabalho.

Peng deixou recentemente a Anthropic para ajudar a fundar uma empresa com outros quatro tecnólogos de destaque, incluindo dois pesquisadores da xAI, de Elon Musk, e um dos primeiros funcionários do Google.

A nova empresa, chamada Humans&, abraçou a ideia de que a IA deve capacitar as pessoas, e não substituí-las. Os fundadores afirmam que seu objetivo é criar um software que facilite a colaboração entre pessoas — algo como uma versão de aplicativo de mensagens instantâneas com IA — além de auxiliar em buscas na internet e em outras tarefas mais adequadas às máquinas.

“A Anthropic está treinando seu modelo para trabalhar de forma autônoma. Ela adorava destacar como seus modelos conseguiam operar sozinhos por oito horas, 24 horas, 50 horas para concluir uma tarefa”, disse Peng. “Essa nunca foi a minha motivação. Eu vejo máquinas e humanos como complementares.”





Eric Zelikman, CEO da Humans&, reuniu os fundadores da empresa, que também incluem Noah Goodman, professor da Universidade Stanford, e outro ex-pesquisador da xAI, Yuchen He — Foto: Reprodução Linkedin

Executivos de outras empresas de tecnologia podem se incomodar com a crítica de que estão criando sistemas destinados a substituir trabalhadores humanos. Ainda assim, vários grandes pensadores do Vale do Silício acreditam que a IA substituirá milhões de trabalhadores nos próximos anos. Outros argumentam que a nova tecnologia criará empregos que ainda nem foram imaginados.

De qualquer forma, a chegada da Humans& é um sinal claro de que o dinheiro que está sendo investido em startups de IA mostra poucos sinais de desaceleração, mesmo com muitos analistas financeiros e especialistas do setor alertando para uma bolha de IA.

A startup de São Francisco arrecadou US$ 480 milhões em financiamento inicial com gigantes da tecnologia como a Nvidia; Jeff Bezos, fundador da Amazon; e firmas de capital de risco como a SV Angel e a Google Ventures. A empresa está avaliada em US$ 4,48 bilhões, embora tenha apenas cerca de 20 funcionários e ter sido lançada há apenas três meses.

“Muitos dos nossos investidores são humanos, e eles se importam com o rumo da humanidade”, disse outro fundador, Georges Harik, que ajudou a construir os primeiros sistemas de publicidade do Google como o sétimo funcionário da empresa.





Outras startups também levantaram quantias enormes de dinheiro nos últimos meses. No outono nos EUA, um grupo de ex-pesquisadores da OpenAI, Meta e Google arrecadou US$ 300 milhões para uma startup de IA dedicada à descoberta científica. O próprio Bezos levantou US$ 6,2 bilhões para um esforço semelhante, no qual atua como coCEO.

Depois de deixar a xAI em setembro, Eric Zelikman, CEO da Humans&, reuniu os fundadores da empresa, que também incluem Noah Goodman, professor da Universidade Stanford, e outro ex-pesquisador da xAI, Yuchen He.

A nova empresa faz parte de um esforço mais amplo para desenvolver sistemas que complementem os humanos em vez de substituí-los. Em 2019, Stanford criou um laboratório de pesquisa chamado Instituto de Inteligência Artificial Centrada no Ser Humano. Desde então, o termo “centrado no ser humano” tornou-se um grito de guerra entre pesquisadores e empreendedores.

“Há alguns princípios bastante claros que os designers estão começando a adotar e que favorecem abordagens centradas no ser humano”, disse Ben Shneiderman, professor de ciência da computação da Universidade de Maryland, que coordena uma comunidade online dedicada a essa abordagem. “Isso remete ao princípio fundamental de garantir o controle humano.”

Zelikman afirmou que, embora os chatbots tenham sido projetados para responder perguntas, eles não são bons em fazê-las. Segundo ele, a tecnologia não se esforça o suficiente para entender o que as pessoas realmente querem.

“A IA tem um enorme potencial para permitir que as pessoas façam mais juntas”, disse Zelikman, que foi um dos primeiros funcionários da xAI, onde ajudou a desenvolver o chatbot Grok. “O paradigma atual — questionar e responder — não nos levará a esse ponto.”

Depois de contratar cerca de 20 pesquisadores e engenheiros, a Humans& pretende usar técnicas de IA já existentes para treinar sistemas de novas maneiras. Isso é caro e é uma das principais razões pelas quais a empresa já arrecadou centenas de milhões de dólares.

Os sistemas de IA que impulsionam os chatbots são chamados de redes neurais. Ao identificar padrões em enormes volumes de texto extraídos de toda a internet, esses sistemas aprendem a imitar a forma como as pessoas organizam palavras. Eles podem até aprender a escrever programas de computador e resolver problemas matemáticos.

Zelikman e os outros fundadores querem treinar seus sistemas para serem mais interativos — capazes de solicitar informações aos usuários e armazená-las para uso posterior. Pense nisso como uma IA com curiosidade e memória. Imagine uma IA que se integre perfeitamente a um grupo de mensagens com colegas de trabalho, amigos ou familiares.

“Ninguém realmente realiza nada sozinho”, disse Harik. “Na maioria das vezes, são equipes de pessoas colaborando que constroem coisas incríveis.”

Veja também