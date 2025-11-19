Sex, 21 de Novembro

FERIADO

Consciência Negra: confira o que abre e o que fecha no feriado na RMR

Feriado nacional relembra a morte de Zumbi dos Palmares. Serviços e atividades têm alterações na quinta (20) e na sexta (21)

Serviços terão programação ou horário de atendimento alterado por conta do Dia da Consciência NegraServiços terão programação ou horário de atendimento alterado por conta do Dia da Consciência Negra - Foto: Paulo Pinheiro/Divulgação

Nesta quinta-feira (20) é celebrado o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que relembra a morte de Zumbi dos Palmares em 1695, por lutar e resistir contra a escravidão. Por isso, alguns serviços terão programação ou horário de atendimento alterado.

A data foi oficialmente decretada como feriado nacional em dezembro de 2023, com a sanção da Lei 14.759/2023, e é celebrada pela segunda vez em todo o país neste ano.

Antes, fazia parte do calendário de apenas seis estados do país - Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo - e de cerca de 1,2 mil cidades por meio de leis municipais e estaduais.

Comércio e Shoppings

O comércio abrirá na quinta-feira (20) no Recife. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas funcionarão em horário facultativo. 

Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife vão operar com horário especial. Veja abaixo:

Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h 
Shopping Boa Vista - das 9h às 19h 
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h 
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping ETC - das 12h às 18h
Shopping de Afogados - das 9h às 17h 
 
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista
Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h 
 
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 22h 

Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h 

Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h

Governo do estado e prefeituras

Na quinta-feira (20), repartições públicas estaduais e municipais estarão fechadas.

O governo do estado decretou ponto facultativo em Pernambuco na sexta-feira (21) em todas as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. 

Com isso, serviços essenciais deverão ser mantidos para garantir assistência à população.

Após a posição do estado, diversas cidades também decretaram ponto facultativo para o dia. São exemplos o Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. Serviços essenciais dos municípios também serão mantidos.

Recife

O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado na quinta-feira (20) e na quinta-feira (21), em razão do feriado da Consciência Negra. De acordo com a gestão municipal, as atividades retomam normalmente na próxima segunda-feira (24). Serviços de plantão e de urgência funcionam normalmente no feriadão.

Na quinta e no domingo (23), a população poderá aproveitar a Ciclofaixa de Turismo e Lazer.

Direitos Humanos e Juventude
Nos dias 20 e 21, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude prepara agenda de ações voltadas ao enfrentamento ao racismo e à valorização das raízes africanas na cidade. Na quinta-feira, às 14h, a gestão municipal apoia a 15ª Marcha da Capoeira – Zumbi dos Palmares, ato público com diversos segmentos da luta antirracista, que sai do Marco Zero, no bairro do Recife. Na ocasião, será divulgada a plataforma de denúncias Recife Sem Racismo. 

Na sexta-feira (21), das 9h às 16h, o Pátio de São Pedro recebe o Mercado Afro, projeto que exalta as raízes culturais de comunidades periféricas do Recife e da Região Metropolitana, com apresentações artísticas de grupos locais e fortalecimento do empreendedorismo negro. O evento contará com o anúncio do Censo do Axé e uma Barraca do Recife Sem Racismo.

A programação segue com o Encontro Elas Gingam, realizado em parceria com o Núcleo de Atividades Culturais (NAC), da Secretaria de Educação do Recife, na sexta (21), às 19h, no Paço do Frevo; e no sábado (22), com atividades no mesmo local, a partir das 13h, consolidando um espaço de valorização e protagonismo das mulheres na capoeira e nas expressões culturais. A Escola Municipal Santa Luzia também contará com o encontro, às 9h, no sábado.

Além disso, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares, que estiverem no Recife entre quinta-feira (20) e domingo (23), poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer, as atividades serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. O Praia sem Barreiras ocorre das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7. Não é necessário agendamento prévio — basta comparecer ao local.

Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Uninassau e a Empetur.

Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados do dia 20 ao 23. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (24).

Cultura
O feriadão será todo com programações e convites irrecusáveis à celebração cultural na capital pernambucana. Vai ter museu aberto, festa no Pátio de São Pedro para celebrar o Mês da Consciência Negra e Festival Recife do Teatro Nacional em cartaz por toda a cidade.

A festa para celebrar as tradições de matriz africana, que fundaram o imaginário cultural e forjaram a alegria e a esperança do povo brasileiro começou ontem no Pátio de São Pedro e só acaba na sexta (21). Na quarta-feira (19), a partir das 19h, o Pátio recebe a programação do Palco Tereza de Benguela, em homenagem à líder quilombola, com shows do Bloco Afro Daruê Malungo, do Coco dos Pretos, Uana e do duo Kokoko!, de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.

Na quinta-feira (20), a partir das 18h, tem Afoxé Aganju Aséobá e Mago de Tarso, no Festival de Cultura Negra de Pernambuco, Afrofest. E na sexta (21), o Pátio recebe o Mercado Afro, das 14h30 em diante, e grande cortejo de afoxés, a partir das 17h.

Para reverberar as vozes, perspectivas e criatividades, forças e esperanças culturais femininas, a 24ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional abrirá, entre os próximos dias 20 e 30 de novembro, palcos e cortinas da capital pernambucana para grandes mulheres de todos os tempos das artes cênicas pernambucanas e brasileiras, que há muito protagonizam os mais diversos movimentos de produção e insurreição cultural e teatral, na elaboração delicada e potente de lutas e lutos sociais. 

Em onze dias de atividades, serão apresentados 24 espetáculos, 16 deles inéditos na capital pernambucana, entre grandes produções locais e eloquentes montagens nacionais. Neste primeiro fim de semana, serão apresentadas 14 sessões, de 8 espetáculos imperdíveis, como “Lady Tempestade” (RJ), com Andréa Beltrão, “Tudo que Eu Queria te Dizer” (RJ), com Ana Beatriz Nogueira, e “Não se Conta o Tempo da Paixão”, com Auriceia Fraga (PE), uma das homenageadas do festival. A programação é toda gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria dos teatros, uma hora antes de cada espetáculo, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível.

No Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, o feriado também será cheio de atrações. Nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o museu recebe, às 16h, o espetáculo “Duo Repercuti convida os Tambores da Xambá”, uma celebração da ancestralidade e da resistência afro-pernambucana. E no sábado (22), às 20h, será exibido o documentário “O Homem do Fraque Verde”, de Petrônio Lorena, que mergulha nas tradições e na paixão dos foliões pelo Homem da Meia-Noite. O museu funciona das 10h às 17h de segunda a quinta e das 11h às 16h no sábado e no domingo. Os demais museus geridos pelo município estarão fechados nesta quinta.

Saúde
A Saúde do Recife preparou um esquema especial para atender a população durante o feriado da Consciência Negra. Funcionarão 24 horas as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e os hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira). 

No dia 20, o Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. Já no dia 21, todo o hospital estará funcionando normalmente.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do Whatsapp (81) 3355-7712. 

Haverá postos abertos para quem quiser se vacinar contra Covid-19, Influenza e atualizar a caderneta de vacinação nos shoppings Boa Vista (11h às 19h na quinta e 9h às 19h na sexta), RioMar e Recife (ambos das 12h às 19h na quinta e 9h às 19h na sexta).

Mulher
Neste feriado, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estará fechado, com as seguintes exceções, que estarão funcionando. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira (24):

Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro -  funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h.

Assistênica Social e Combate à Fome
Nesta quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, e na sexta-feira (21), ponto facultativo, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão horários diferenciados. Os serviços essenciais seguem funcionando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS). A única exceção é a Cozinha Comunitária do Gurupé, que não abre no feriado e funciona apenas na sexta.

Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, a sala da Política sobre Drogas (localizada no térreo da Prefeitura), os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único, os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados nos dois dias.

Mercados e feiras
Na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, as feiras livres e mercados públicos funcionarão das 6h às 13h, e as praças de alimentação seguirão abertas após esse horário. Na sexta-feira (21), o funcionamento será normal, das 6h às 18h.

Turismo e Lazer
Nesta quinta-feira (20), a Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível das 7h às 16h para quem quiser aproveitar o feriado pedalando. O percurso volta a funcionar no domingo (23), no mesmo horário. Já o Corredor Recife de Esporte e Lazer estará montado no sábado (22), das 4h às 7h30.

A Maré Cultural chega à Zona Norte neste domingo (23), movimentando os jardins do Poço e Secreto, no bairro do Poço da Panela, das 10h às 19h. O público poderá aproveitar a feirinha de artesanato, gastronomia, música, lazer e muito mais, com mais de 60 operações nos locais.

Parque de Esculturas
O acesso ao Parque de Esculturas Francisco Brennand estará fechado nesta quinta e sexta-feira (20 e 21). A visitação será retomada no sábado e domingo (22 e 23), das 9h às 18h.

Jardim Botânico
O Jardim Botânico do Recife (JBR) fecha na quinta-feira (20) e reabre na sexta-feira (21), das 9h às 15h, com mesmo horário para o sábado e domingo.

Hospital Veterinário do Recife
O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências nos dias 20 e 21, com atendimentos das 7h às 13h.

Trânsito
Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na quinta-feira (20) e sexta-feira (21), devido ao feriado do Dia da Consciência Negra.

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (24), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

Rede Compaz e Bibliotecas da Paz
Devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, as unidades estarão fechadas nos dias 20 e 21 de novembro. As atividades retornam normalmente no sábado.

Esportes
As unidades da Academia Recife estarão fechadas na quinta-feira (20). O funcionamento será normal nos dias 21 e 22/11. Horário de funcionamento regular: de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 9h30 e das 17h às 21h. Aos sábados, das 6h às 10h. Os demais projetos da Secretaria de Esportes estarão fechados nos dias 20 e 21, retomando o funcionamento regular na segunda-feira (24).

Ouvidoria Geral do Recife
Não haverá atendimento presencial e telefônico no dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra, e dia 21, ponto facultativo na Prefeitura do Recife. Estarão disponíveis todos os demais canais: email ([email protected]); app Conecta Recife e Portal da Ouvidoria.

Procon Recife
Não terá expediente no dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra, e no dia 21 devido ao ponto facultativo na Prefeitura do Recife. Os consumidores poderão registrar Reclamações e Denúncias no site procon.recife.pe.gov.br.

Procuradoria da Fazenda Municipal
Não haverá expediente no dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra, e 21 ponto facultativo na Prefeitura do Recife.

Olinda

Educação e órgão municipais
Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.

Saúde
Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos
Na quinta-feira (20), o Mercado de Sitio Novo funcionará das 6h às 15h. Já o Mercado de peixinhos funcionará das 6h às 12h.

Na sexta-feira (21), os mercados voltam ao horário normal, das 6h às 18h.

Coleta de lixo
Na quinta e sexta-feira a coleta funcionará normalmente.

Jaboatão dos Guararapes

Mercados e Feiras
Na quinta (20), os mercados públicos estarão abertos das 6h às 12h. Na sexta (21), o funcionamento será integral, das 6h às 18h.

"A administração reforça que a abertura dos boxes é facultativa aos permissionários, mas os equipamentos públicos funcionarão nos horários acima", disse a prefeitura.

Saúde
Postos de saúde e policlínicas: fechados nos dias 20 e 21/11.
Urgência e emergência - Funcionamento 24 horas em:
Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira)
UPA Municipal Sotave (Prazeres)
Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres) – rede conveniada
Emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) – rede conveniada
Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho) – rede conveniada
SAMU: atendimento normal pelo número 192.

Defesa Civil
A Defesa Civil seguirá com atendimento normal, com equipes de plantão nas bases avançadas e pelos contatos: 0800 281 2099 (fone) e (81) 9 9195-6655 (WhatsApp).

Procon Jaboatão
O atendimento será realizado pelo canal de denúncias via WhatsApp: (81) 7323-7953. A equipe orientará o consumidor e fará o agendamento de fiscalizações, quando necessário.

Educação
Todas as escolas da rede municipal estarão fechadas na quinta e sexta-feira.

Paulista

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a coleta de lixo seguirá o cronograma habitual em todos os bairros, sem interrupções. 

A Secretária de Finanças não vai abrir na quinta-feira (20). Já na sexta-feira (21) e no sábado (22), funcionará em horário especial das 9h às 15h.

Na saúde, A Policlínica Torres Galvão (PTG), localizada na Avenida Marechal Floriano, no Centro, funcionará 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga. Na quinta (20) e sexta-feira (21), não haverá vacinação no polo fixo localizado no Paulista North Way Shopping. O atendimento retornará no sábado (22), das 9h às 16h e na segunda-feira (24), o atendimento é das 9h às 21h.

O comércio local estará aberto, com funcionamento regular ao longo do dia. Lojas, serviços e pequenos estabelecimentos poderão atender o público dentro dos seus horários específicos. Já as feiras livres também funcionarão normalmente, permitindo que os consumidores façam suas compras com tranquilidade.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Na quinta (20) e sexta-feira (21), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vai funcionar em regime de plantão, com atendimento remoto das 13h às 17h. 

No período, serão atendidas somante as demandas de urgência de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal, como, por exemplo, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros.
 

