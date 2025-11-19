A- A+

FERIADO Consciência Negra: confira o que abre e o que fecha no feriado na RMR Feriado nacional relembra a morte de Zumbi dos Palmares. Serviços e atividades têm alterações na quinta (20) e na sexta (21)

Nesta quinta-feira (20) é celebrado o Dia da Consciência Negra, feriado nacional que relembra a morte de Zumbi dos Palmares em 1695, por lutar e resistir contra a escravidão. Por isso, alguns serviços terão programação ou horário de atendimento alterado.

A data foi oficialmente decretada como feriado nacional em dezembro de 2023, com a sanção da Lei 14.759/2023, e é celebrada pela segunda vez em todo o país neste ano.

Antes, fazia parte do calendário de apenas seis estados do país - Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo - e de cerca de 1,2 mil cidades por meio de leis municipais e estaduais.

Comércio e Shoppings

O comércio abrirá na quinta-feira (20) no Recife. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), as lojas funcionarão em horário facultativo.

Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife vão operar com horário especial. Veja abaixo:

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 9h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Shopping de Afogados - das 9h às 17h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h



Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Governo do estado e prefeituras

Na quinta-feira (20), repartições públicas estaduais e municipais estarão fechadas.

O governo do estado decretou ponto facultativo em Pernambuco na sexta-feira (21) em todas as repartições públicas e entidades da administração direta e indireta.

Com isso, serviços essenciais deverão ser mantidos para garantir assistência à população.

Após a posição do estado, diversas cidades também decretaram ponto facultativo para o dia. São exemplos o Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. Serviços essenciais dos municípios também serão mantidos.

Recife

O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado na quinta-feira (20) e na quinta-feira (21), em razão do feriado da Consciência Negra. De acordo com a gestão municipal, as atividades retomam normalmente na próxima segunda-feira (24). Serviços de plantão e de urgência funcionam normalmente no feriadão.

Na quinta e no domingo (23), a população poderá aproveitar a Ciclofaixa de Turismo e Lazer.



Direitos Humanos e Juventude

Nos dias 20 e 21, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude prepara agenda de ações voltadas ao enfrentamento ao racismo e à valorização das raízes africanas na cidade. Na quinta-feira, às 14h, a gestão municipal apoia a 15ª Marcha da Capoeira – Zumbi dos Palmares, ato público com diversos segmentos da luta antirracista, que sai do Marco Zero, no bairro do Recife. Na ocasião, será divulgada a plataforma de denúncias Recife Sem Racismo.



Na sexta-feira (21), das 9h às 16h, o Pátio de São Pedro recebe o Mercado Afro, projeto que exalta as raízes culturais de comunidades periféricas do Recife e da Região Metropolitana, com apresentações artísticas de grupos locais e fortalecimento do empreendedorismo negro. O evento contará com o anúncio do Censo do Axé e uma Barraca do Recife Sem Racismo.



A programação segue com o Encontro Elas Gingam, realizado em parceria com o Núcleo de Atividades Culturais (NAC), da Secretaria de Educação do Recife, na sexta (21), às 19h, no Paço do Frevo; e no sábado (22), com atividades no mesmo local, a partir das 13h, consolidando um espaço de valorização e protagonismo das mulheres na capoeira e nas expressões culturais. A Escola Municipal Santa Luzia também contará com o encontro, às 9h, no sábado.



Além disso, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares, que estiverem no Recife entre quinta-feira (20) e domingo (23), poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer, as atividades serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. O Praia sem Barreiras ocorre das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7. Não é necessário agendamento prévio — basta comparecer ao local.

Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Uninassau e a Empetur.



Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados do dia 20 ao 23. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (24).



Cultura

O feriadão será todo com programações e convites irrecusáveis à celebração cultural na capital pernambucana. Vai ter museu aberto, festa no Pátio de São Pedro para celebrar o Mês da Consciência Negra e Festival Recife do Teatro Nacional em cartaz por toda a cidade.



A festa para celebrar as tradições de matriz africana, que fundaram o imaginário cultural e forjaram a alegria e a esperança do povo brasileiro começou ontem no Pátio de São Pedro e só acaba na sexta (21). Na quarta-feira (19), a partir das 19h, o Pátio recebe a programação do Palco Tereza de Benguela, em homenagem à líder quilombola, com shows do Bloco Afro Daruê Malungo, do Coco dos Pretos, Uana e do duo Kokoko!, de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.

Na quinta-feira (20), a partir das 18h, tem Afoxé Aganju Aséobá e Mago de Tarso, no Festival de Cultura Negra de Pernambuco, Afrofest. E na sexta (21), o Pátio recebe o Mercado Afro, das 14h30 em diante, e grande cortejo de afoxés, a partir das 17h.



Para reverberar as vozes, perspectivas e criatividades, forças e esperanças culturais femininas, a 24ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional abrirá, entre os próximos dias 20 e 30 de novembro, palcos e cortinas da capital pernambucana para grandes mulheres de todos os tempos das artes cênicas pernambucanas e brasileiras, que há muito protagonizam os mais diversos movimentos de produção e insurreição cultural e teatral, na elaboração delicada e potente de lutas e lutos sociais.



Em onze dias de atividades, serão apresentados 24 espetáculos, 16 deles inéditos na capital pernambucana, entre grandes produções locais e eloquentes montagens nacionais. Neste primeiro fim de semana, serão apresentadas 14 sessões, de 8 espetáculos imperdíveis, como “Lady Tempestade” (RJ), com Andréa Beltrão, “Tudo que Eu Queria te Dizer” (RJ), com Ana Beatriz Nogueira, e “Não se Conta o Tempo da Paixão”, com Auriceia Fraga (PE), uma das homenageadas do festival. A programação é toda gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria dos teatros, uma hora antes de cada espetáculo, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível.

No Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, o feriado também será cheio de atrações. Nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, o museu recebe, às 16h, o espetáculo “Duo Repercuti convida os Tambores da Xambá”, uma celebração da ancestralidade e da resistência afro-pernambucana. E no sábado (22), às 20h, será exibido o documentário “O Homem do Fraque Verde”, de Petrônio Lorena, que mergulha nas tradições e na paixão dos foliões pelo Homem da Meia-Noite. O museu funciona das 10h às 17h de segunda a quinta e das 11h às 16h no sábado e no domingo. Os demais museus geridos pelo município estarão fechados nesta quinta.



Saúde

A Saúde do Recife preparou um esquema especial para atender a população durante o feriado da Consciência Negra. Funcionarão 24 horas as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e os hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).



No dia 20, o Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. Já no dia 21, todo o hospital estará funcionando normalmente.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do Whatsapp (81) 3355-7712.



Haverá postos abertos para quem quiser se vacinar contra Covid-19, Influenza e atualizar a caderneta de vacinação nos shoppings Boa Vista (11h às 19h na quinta e 9h às 19h na sexta), RioMar e Recife (ambos das 12h às 19h na quinta e 9h às 19h na sexta).



Mulher

Neste feriado, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estará fechado, com as seguintes exceções, que estarão funcionando. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira (24):



Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.



Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h.

Assistênica Social e Combate à Fome

Nesta quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, e na sexta-feira (21), ponto facultativo, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão horários diferenciados. Os serviços essenciais seguem funcionando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS). A única exceção é a Cozinha Comunitária do Gurupé, que não abre no feriado e funciona apenas na sexta.

Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, a sala da Política sobre Drogas (localizada no térreo da Prefeitura), os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único, os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados nos dois dias.

Mercados e feiras

Na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, as feiras livres e mercados públicos funcionarão das 6h às 13h, e as praças de alimentação seguirão abertas após esse horário. Na sexta-feira (21), o funcionamento será normal, das 6h às 18h.

Turismo e Lazer

Nesta quinta-feira (20), a Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível das 7h às 16h para quem quiser aproveitar o feriado pedalando. O percurso volta a funcionar no domingo (23), no mesmo horário. Já o Corredor Recife de Esporte e Lazer estará montado no sábado (22), das 4h às 7h30.

A Maré Cultural chega à Zona Norte neste domingo (23), movimentando os jardins do Poço e Secreto, no bairro do Poço da Panela, das 10h às 19h. O público poderá aproveitar a feirinha de artesanato, gastronomia, música, lazer e muito mais, com mais de 60 operações nos locais.

Parque de Esculturas

O acesso ao Parque de Esculturas Francisco Brennand estará fechado nesta quinta e sexta-feira (20 e 21). A visitação será retomada no sábado e domingo (22 e 23), das 9h às 18h.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico do Recife (JBR) fecha na quinta-feira (20) e reabre na sexta-feira (21), das 9h às 15h, com mesmo horário para o sábado e domingo.

Hospital Veterinário do Recife

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências nos dias 20 e 21, com atendimentos das 7h às 13h.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na quinta-feira (20) e sexta-feira (21), devido ao feriado do Dia da Consciência Negra.

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (24), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

Rede Compaz e Bibliotecas da Paz

Devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, as unidades estarão fechadas nos dias 20 e 21 de novembro. As atividades retornam normalmente no sábado.

Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas na quinta-feira (20). O funcionamento será normal nos dias 21 e 22/11. Horário de funcionamento regular: de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 9h30 e das 17h às 21h. Aos sábados, das 6h às 10h. Os demais projetos da Secretaria de Esportes estarão fechados nos dias 20 e 21, retomando o funcionamento regular na segunda-feira (24).

Ouvidoria Geral do Recife

Não haverá atendimento presencial e telefônico no dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra, e dia 21, ponto facultativo na Prefeitura do Recife. Estarão disponíveis todos os demais canais: email ([email protected]); app Conecta Recife e Portal da Ouvidoria.

Procon Recife

Não terá expediente no dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra, e no dia 21 devido ao ponto facultativo na Prefeitura do Recife. Os consumidores poderão registrar Reclamações e Denúncias no site procon.recife.pe.gov.br.

Procuradoria da Fazenda Municipal

Não haverá expediente no dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra, e 21 ponto facultativo na Prefeitura do Recife.

Olinda

Educação e órgão municipais

Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Na quinta-feira (20), o Mercado de Sitio Novo funcionará das 6h às 15h. Já o Mercado de peixinhos funcionará das 6h às 12h.

Na sexta-feira (21), os mercados voltam ao horário normal, das 6h às 18h.

Coleta de lixo

Na quinta e sexta-feira a coleta funcionará normalmente.

Jaboatão dos Guararapes

Mercados e Feiras

Na quinta (20), os mercados públicos estarão abertos das 6h às 12h. Na sexta (21), o funcionamento será integral, das 6h às 18h.

"A administração reforça que a abertura dos boxes é facultativa aos permissionários, mas os equipamentos públicos funcionarão nos horários acima", disse a prefeitura.

Saúde

Postos de saúde e policlínicas: fechados nos dias 20 e 21/11.

Urgência e emergência - Funcionamento 24 horas em:

Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira)

UPA Municipal Sotave (Prazeres)

Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres) – rede conveniada

Emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) – rede conveniada

Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho) – rede conveniada

SAMU: atendimento normal pelo número 192.

Defesa Civil

A Defesa Civil seguirá com atendimento normal, com equipes de plantão nas bases avançadas e pelos contatos: 0800 281 2099 (fone) e (81) 9 9195-6655 (WhatsApp).

Procon Jaboatão

O atendimento será realizado pelo canal de denúncias via WhatsApp: (81) 7323-7953. A equipe orientará o consumidor e fará o agendamento de fiscalizações, quando necessário.

Educação

Todas as escolas da rede municipal estarão fechadas na quinta e sexta-feira.

Paulista

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a coleta de lixo seguirá o cronograma habitual em todos os bairros, sem interrupções.

A Secretária de Finanças não vai abrir na quinta-feira (20). Já na sexta-feira (21) e no sábado (22), funcionará em horário especial das 9h às 15h.

Na saúde, A Policlínica Torres Galvão (PTG), localizada na Avenida Marechal Floriano, no Centro, funcionará 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga. Na quinta (20) e sexta-feira (21), não haverá vacinação no polo fixo localizado no Paulista North Way Shopping. O atendimento retornará no sábado (22), das 9h às 16h e na segunda-feira (24), o atendimento é das 9h às 21h.

O comércio local estará aberto, com funcionamento regular ao longo do dia. Lojas, serviços e pequenos estabelecimentos poderão atender o público dentro dos seus horários específicos. Já as feiras livres também funcionarão normalmente, permitindo que os consumidores façam suas compras com tranquilidade.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Na quinta (20) e sexta-feira (21), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vai funcionar em regime de plantão, com atendimento remoto das 13h às 17h.

No período, serão atendidas somante as demandas de urgência de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal, como, por exemplo, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros.



