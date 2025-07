A- A+

TARIFAÇO Conseguimos abrir caminhos para distensionar relação com os EUA, diz Nelsinho Trad Segundo Trad, o grupo foi recebido por nove parlamentares dos Estados Unidos, oito democratas - oposição a Trump - e apenas um republicano

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comitiva de senadores que foram aos Estados Unidos para debater as tarifas impostas a produtos brasileiros, afirmou que o grupo retornará ao Brasil com o resultado de reduzir a tensão entre os dois países.



"Estamos levando de concreto, em relação a nossa prerrogativa, porque não somos do Executivo, que conseguimos distensionar a relação nos EUA", afirmou em entrevista a jornalistas em Washington.



Segundo Trad, o grupo foi recebido por nove parlamentares dos Estados Unidos, oito democratas - oposição a Trump - e apenas um republicano.

"A impressão que tivemos é, que apesar de ser minoritário republicano, deu para perceber que é um parlamentar muito ouvido e respeitado", afirmou Trad.



O senador afirmou que a comitiva usou as conversas para passar a mensagem de que os Estados Unidos também perderão com a taxação, o que chamou de "perde-perde".

Veja também