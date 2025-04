A- A+

GUERRA TARIFÁRIA Conselheiro da Casa Branca afirma que Trump é 'negociador chefe' das tarifas com outros países Navarro evitou dar detalhes sobre o estágio das conversas com Japão e Coreia do Sul, mas disse esperar que tudo seja concluído "muito em breve"

As atuais negociações comerciais dos Estados Unidos "são muito diferentes daquelas do primeiro mandato" do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou o conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro. Segundo ele, o país busca "justiça" em suas relações com a China, que, de acordo com Navarro, "se aproveitou" dos norte-americanos por anos.



Em entrevista à Fox Business, o conselheiro de Trump destacou que Washington está em tratativas com Austrália, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul.

"O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent está cuidando do andamento das conversas com o Japão e a Coreia do Sul", afirmou Navarro. "Mas Trump é o negociador chefe", acrescentou.

Navarro evitou dar detalhes sobre o estágio das conversas, mas disse esperar que tudo seja concluído "muito em breve".



