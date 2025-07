A- A+

BRASIL Conselho aprova aporte de mais R$ 10 bilhões do FGTS no Minha Casa, Minha Vida Com a verba adicional, o volume total de recursos para política habitacional subirá de R$ 126,8 bilhões para R$ 136,8 bilhões neste ano

Para manter o ritmo de contrações no Minha Casa Minha Vida, o governo vai aportar mais R$ 10 bilhões do FGTS no programa. A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS nesta quinta. Com isso, o volume total de recursos para política habitacional subirá de R$ 126,8 bilhões para R$ 136,8 bilhões.

A verba adicional será destinada à produção de novas unidades pelas construtoras. Os recursos destinados a essa linha praticamente se esgotaram, segundo o Ministério das Cidades.

De acordo com o Ministério, o Minha Casa Minha contratou 302.281 unidades habitacionais entre janeiro e 18 de julho deste ano, totalizando R$ 50,5 bilhões. Entre junho e dezembro estão reservados R$ 52,55 bilhões, verba a se destinada às famílias.





O orçamento do FGTS para habitação neste ano prevê ainda R$ 15 bilhões para financiamentos às famílias de classe média; R$ 12 bilhões de subsídios (descontos a fundo perdido) para famílias de baixa renda e R$ 3,3 bilhões destinados a empréstimos para trabalhadores que têm conta no FGTS (linha Pró-Cotista).

