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anidro Conselho aprova aumento de etanol na gasolina Conselho Nacional de Política Energética aprovou, ontem, aumento de etanol na gasolina de 30% para 32% em meio à escalada da guerra no Oriente Médio

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, ontem, a resolução que eleva de 30% para 32% o percentual obrigatório de etanol anidro na mistura da gasolina comercializada em todo o país. A nova regra entra em vigor no dia 1º de agosto, terá validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada por igual período. A mudança já era esperada.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a medida deve reduzir em cerca de R$ 0,03 o preço da gasolina na bomba, além de diminuir a dependência brasileira da importação de combustíveis fósseis. A proposta foi anunciada em junho após reunião do presidente Lula (PT) com representantes do setor de etanol.

“Vai baratear em 3 centavos, mas, principalmente, diminuir a nossa dependência de importação de gasolina”, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante coletiva de imprensa.

Na resolução, o governo federal destaca que o aumento da participação do etanol busca fortalecer a segurança energética do Brasil e ampliar o uso de combustíveis renováveis. “Nesse contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira”, informa o texto da resolução.

Impacto

Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, o novo percentual representa uma ampliação do mercado para as usinas produtoras de etanol anidro. “Isso equivale a um aumento no tamanho do mercado de vendas de anidro, das usinas para as distribuidoras, em torno de 6,67%”, explicou.



Segundo ele, esse crescimento equivale a uma faixa de consumo em todo o Brasil entre 900 milhões e 1,05bi de litros adicionais por ano.



Na avaliação do dirigente, a medida também ajuda a conter pressões sobre o preço da gasolina, já que aumenta a participação de um combustível mais barato e de origem renovável na mistura. "É uma medida positiva para um modelo que o Brasil adotou há muito tempo, que é sempre fazer misturas na sua gasolina do produto limpo", afirmou.

Cunha destaca ainda que o aumento acompanha uma trajetória histórica de ampliação gradual da participação do etanol na gasolina brasileira, que já passou por percentuais de 18%, 22%, 27% e 30%. "Quem sabe a gente vai ter um produto que vai estar mais para biocombustível do que para produto fóssil. É uma tendência do mundo, é uma tendência dos processos de transição energética", disse.



Segundo Renato, a produção nacional de etanol é suficiente para atender à demanda interna mesmo com o aumento da mistura. Como exemplo, citou que o Brasil deverá exportar cerca de 2,6 bilhões de litros de etanol na safra 2026/2027, evidenciando um excedente de produção. "Está havendo um superávit exportável", afirmou.

Estudos

A decisão foi embasada em estudos técnicos coordenados pelo Ministério de Minas e Energia e conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Os testes analisaram aspectos como desempenho dos veículos, dirigibilidade, partida a frio, consumo de combustível e emissões de poluentes, tanto em ambiente laboratorial quanto em condições reais de uso.

De acordo com os resultados, a mistura E32 apresentou desempenho equivalente ao das formulações com menor percentual de etanol, sem causar impactos significativos no funcionamento dos veículos, inclusive daqueles equipados com motores movidos exclusivamente a gasolina.

O etanol anidro, utilizado na composição da gasolina, é um biocombustível produzido a partir de matérias-primas renováveis, como cana-de-açúcar e milho. A ampliação da mistura está prevista na Lei do Combustível do Futuro (Lei nº 14.993/2024).

Além da implementação do E32, o Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro segue realizando estudos para avaliar a adoção de misturas com percentuais ainda maiores de etanol, como o E35.

Durante a reunião, o CNPE também aprovou outras cinco resoluções. Entre elas, está uma que fortalece as ações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no combate a fraudes e adulterações de combustíveis. Outra revoga uma resolução anterior sobre a comercialização e o uso voluntário de biodiesel, tema que passou a ser disciplinado pela Lei do Combustível do Futuro.



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