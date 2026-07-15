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Conselho aprova aumento de etanol na gasolina

Conselho Nacional de Política Energética aprovou, ontem, aumento de etanol na gasolina de 30% para 32% em meio à escalada da guerra no Oriente Médio

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Medida entra em vigor no dia 1&ordm; de agosto, tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogada uma vez por igual períodoMedida entra em vigor no dia 1º de agosto, tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogada uma vez por igual período - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, ontem, a resolução que eleva de 30% para 32% o percentual obrigatório de etanol anidro na mistura da gasolina comercializada em todo o país. A nova regra entra em vigor no dia 1º de agosto, terá validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada por igual período. A mudança já era esperada. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a medida deve reduzir em cerca de R$ 0,03 o preço da gasolina na bomba, além de diminuir a dependência brasileira da importação de combustíveis fósseis. A proposta foi anunciada em junho após reunião do presidente Lula (PT) com representantes do setor de etanol.

“Vai baratear em 3 centavos, mas, principalmente, diminuir a nossa dependência de importação de gasolina”, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante coletiva de imprensa.

Na resolução, o governo federal destaca que o aumento da participação do etanol busca fortalecer a segurança energética do Brasil e ampliar o uso de combustíveis renováveis. “Nesse contexto, a utilização de uma maior parcela de etanol produzido no país busca reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e possibilitar a maior presença desse biocombustível na matriz energética brasileira”, informa o texto da resolução.

Impacto 
Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, o novo percentual representa uma ampliação do mercado para as usinas produtoras de etanol anidro. “Isso equivale a um aumento no tamanho do mercado de vendas de anidro, das usinas para as distribuidoras, em torno de 6,67%”, explicou.

Segundo ele, esse crescimento equivale a uma faixa de consumo em todo o Brasil entre 900 milhões e 1,05bi de litros adicionais por ano.

Na avaliação do dirigente, a medida também ajuda a conter pressões sobre o preço da gasolina, já que aumenta a participação de um combustível mais barato e de origem renovável na mistura. "É uma medida positiva para um modelo que o Brasil adotou há muito tempo, que é sempre fazer misturas na sua gasolina do produto limpo", afirmou.

Cunha destaca ainda que o aumento acompanha uma trajetória histórica de ampliação gradual da participação do etanol na gasolina brasileira, que já passou por percentuais de 18%, 22%, 27% e 30%. "Quem sabe a gente vai ter um produto que vai estar mais para biocombustível do que para produto fóssil. É uma tendência do mundo, é uma tendência dos processos de transição energética", disse.

Segundo Renato, a produção nacional de etanol é suficiente para atender à demanda interna mesmo com o aumento da mistura. Como exemplo, citou que o Brasil deverá exportar cerca de 2,6 bilhões de litros de etanol na safra 2026/2027, evidenciando um excedente de produção. "Está havendo um superávit exportável", afirmou.

Estudos 
A decisão foi embasada em estudos técnicos coordenados pelo Ministério de Minas e Energia e conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Os testes analisaram aspectos como desempenho dos veículos, dirigibilidade, partida a frio, consumo de combustível e emissões de poluentes, tanto em ambiente laboratorial quanto em condições reais de uso.

De acordo com os resultados, a mistura E32 apresentou desempenho equivalente ao das formulações com menor percentual de etanol, sem causar impactos significativos no funcionamento dos veículos, inclusive daqueles equipados com motores movidos exclusivamente a gasolina.

O etanol anidro, utilizado na composição da gasolina, é um biocombustível produzido a partir de matérias-primas renováveis, como cana-de-açúcar e milho. A ampliação da mistura está prevista na Lei do Combustível do Futuro (Lei nº 14.993/2024).

Além da implementação do E32, o Comitê Técnico Permanente do Combustível do Futuro segue realizando estudos para avaliar a adoção de misturas com percentuais ainda maiores de etanol, como o E35.

Durante a reunião, o CNPE também aprovou outras cinco resoluções. Entre elas, está uma que fortalece as ações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no combate a fraudes e adulterações de combustíveis. Outra revoga uma resolução anterior sobre a comercialização e o uso voluntário de biodiesel, tema que passou a ser disciplinado pela Lei do Combustível do Futuro.
 

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