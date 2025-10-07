RECURSOS
Conselho Curador aprova voto para manter R$ 311,1 milhões no FI-FGTS
Esse era o saldo de recursos do FGTS no FI-FGTS no fim de 2024.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira, 7, um voto para manter R$ 311,1 milhões no Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS).
Esse era o saldo de recursos do FGTS no FI-FGTS no fim de 2024. A decisão reinveste o montante no FI-FGTS.
Leia também
• Governo propõe limitar antecipação do saque-aniversário do FGTS a duas operações e no máximo R$ 500
• Governo notifica patrões sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas
Segundo apresentação do Ministério do Trabalho, ao longo do tempo, o FGTS já investiu R$ 22,9 bilhões e resgatou R$ 29,8 bilhões.
A proposta visava atender o regulamento do FI e foi aprovada por unanimidade.