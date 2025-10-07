Ter, 07 de Outubro

Conselho Curador aprova voto para manter R$ 311,1 milhões no FI-FGTS

Esse era o saldo de recursos do FGTS no FI-FGTS no fim de 2024.

Aplicativo do FGTSAplicativo do FGTS - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira, 7, um voto para manter R$ 311,1 milhões no Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS).

Esse era o saldo de recursos do FGTS no FI-FGTS no fim de 2024. A decisão reinveste o montante no FI-FGTS.

Segundo apresentação do Ministério do Trabalho, ao longo do tempo, o FGTS já investiu R$ 22,9 bilhões e resgatou R$ 29,8 bilhões.

A proposta visava atender o regulamento do FI e foi aprovada por unanimidade.

