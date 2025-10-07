Ter, 07 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAQUE-ANIVERSÁRIO

Conselho Curador do FGTS aprova limites para antecipação de saque-aniversário

Agora haverá um piso de R$ 100 e um teto de R$ 500 para a antecipação dos recursos

Reportar Erro
Conselho Curador do FGTSaprovou nesta terça-feira, 7, limites para operações de crédito envolvendo o saque-aniversário do FGTS.Conselho Curador do FGTSaprovou nesta terça-feira, 7, limites para operações de crédito envolvendo o saque-aniversário do FGTS. - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira, 7, limites para operações de crédito envolvendo o saque-aniversário do FGTS. Agora haverá um piso de R$ 100 e um teto de R$ 500 para a antecipação dos recursos.

Além de limitar o adiantamento de saque-aniversário em até três parcelas a partir do segundo ano.

Para o primeiro ano fica o limite atual de cinco saques.

Leia também

• Conselho Curador aprova voto para manter R$ 311,1 milhões no FI-FGTS

• Governo propõe limitar antecipação do saque-aniversário do FGTS a duas operações e no máximo R$ 500

O voto, aprovado por unanimidade, também limita a quantidade de operações possíveis por ano. Não havia limite e agora o teto é de uma operação anual.

Outra nova regra é para que o trabalhador só possa acessar essas operações de crédito 90 dias depois de aderir ao saque-aniversário. Atualmente, 26% desses negócios são contratados no mesmo dia da opção do trabalhador, segundo o Ministério do Trabalho.

Também de acordo com a Pasta, atualmente, 51% dos trabalhadores estão no saque-aniversário, cerca de 20 milhões de pessoas. Destas, 90% ganham até quatro salários mínimos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter