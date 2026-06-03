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Economia Conselho da CFEG Recife debate formação de líderes e sucessão em empresas familiares Encontro reúne empresários para discutir talentos familiares e atração de executivos externos

A formação de lideranças capazes de garantir a continuidade dos negócios familiares será o tema central do segundo encontro de 2026 do Conselho de Lideranças Familiares da Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Regional Recife. A reunião acontece nesta sexta-feira (5), no Hotel Atlante Plaza, reunindo os 12 integrantes do grupo para debater estratégias de desenvolvimento de talentos familiares e não familiares em empresas multigeracionais.

Criado para estimular a troca de experiências entre membros da nova geração de famílias empresárias, o Conselho reúne profissionais que já atuam nos negócios da família e buscam ampliar sua preparação para assumir funções estratégicas na gestão, governança e propriedade das empresas.

A programação será dividida em dois momentos. Na primeira etapa, exclusiva para os integrantes do grupo, a consultora sênior da CFEG, Melissa Cuppari, conduzirá uma discussão sobre desenvolvimento humano e organizacional. O debate abordará os diferentes papéis que podem ser desempenhados por integrantes de famílias empresárias e a importância da preparação para funções ligadas à liderança, sucessão e governança.

Segundo a sócia regional da CFEG Recife, Elane Cabral, o objetivo é ampliar a compreensão dos participantes sobre os desafios envolvidos na construção de trajetórias dentro das empresas familiares.

“Nem todos os membros da família terão o mesmo papel no futuro. Alguns seguirão na gestão, outros atuarão na governança ou na condição de sócios. O importante é que todos compreendam suas responsabilidades e se preparem adequadamente para contribuir com a continuidade dos negócios”, afirmou.

A segunda parte do encontro contará com a participação do diretor executivo do Grupo Maravilha Motos, Tércio Lopes, primeiro CEO não familiar da história da empresa. Há três anos à frente da organização, ele compartilhará sua experiência na condução de um negócio familiar em expansão e os desafios de integrar gestores profissionais à cultura construída pela família empresária.

O tema ganha relevância em meio ao processo de profissionalização vivido por empresas familiares em todo o país. Com a chegada de novas gerações, cresce a necessidade de atrair e reter executivos qualificados, capazes de contribuir para o crescimento dos negócios sem perder de vista os valores e princípios estabelecidos pelos fundadores.

Para Elane Cabral, a capacidade de desenvolver lideranças dentro e fora da família tornou-se um fator estratégico para a sustentabilidade das empresas.

“As famílias empresárias precisam aprender a desenvolver lideranças dentro e fora da família. O crescimento dos negócios exige cada vez mais modelos de gestão capazes de integrar talentos familiares e não familiares”, destacou.

Destinado a integrantes de famílias empresárias com idade entre 30 e 50 anos, o Conselho de Lideranças Familiares reúne profissionais que atuam na gestão ou na governança de seus negócios. Os participantes são convidados pela CFEG e assumem compromisso com a participação integral nas reuniões e com a confidencialidade dos debates.

A iniciativa faz parte da atuação da Cambridge Family Enterprise Group no fortalecimento da longevidade das empresas familiares, por meio do desenvolvimento de lideranças, da governança corporativa e dos processos sucessórios, considerados essenciais para a continuidade dos negócios.

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