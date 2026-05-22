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Seguro Social

Conselho da Justiça Federal libera R$ 2 bilhões em pagamentos do INSS

Serão beneficiadas 132.614 pessoas

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INSS pasou a exigir biometria facial INSS pasou a exigir biometria facial  - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Conselho da Justiça Federal (CJF) anunciou a liberação de cerca de R$ 2,1 bilhões em pagamentos relativos a vitórias na Justiça em ações envolvendo aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Ao todo, serão 132.614 pessoas beneficiadas. Todas obtiveram vitória na Justiça em questões envolvendo a revisão de aposentadorias, concessão de auxílio-doença, benefícios de prestação continuada, pagamento de pensões e outros. 

Por cautela, o CJF controla a liberação das chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPV), que são pagas em observância às previsões orçamentárias. Por esse motivo, os pagamentos desse tipo costumam ser aprovados em blocos. 

Apesar da liberação, o conselho informa que cabe a cada um dos seis tribunais regionais federais realizar efetivamente os depósitos, e os portadores das RVPs devem consultar os TRF’s para saber o dia exato do depósito. 

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Além de temas previdenciários e assistenciais, foram liberados também RPVs para outros tipos de processo. No total, serão pagos R$ 2.501.860.077,64. 

Confira abaixo quanto será pago por cada TRF: 

TRF da 1ª Região (Sede no DF, com jurisdição: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP):

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES):

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e no MS):

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, no PR e em SC):

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição: PE, CE, AL, SE, RN e PB):

TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição em MG):

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