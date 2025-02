A- A+

Conselho da OpenAI rejeita, por unanimidade, oferta de US$ 97 bilhões de Musk para controlar empresa

O conselho de administração da OpenAI rejeitou formalmente uma oferta de um grupo de investidores liderado por Elon Musk para comprar a organização sem fins lucrativos que controla a empresa de inteligência artificial por US$ 97,4 bilhões.

“A OpenAI não está à venda, e o conselho rejeitou por unanimidade a última tentativa do Sr. Musk de perturbar sua concorrência”, disse Bret Taylor, presidente da OpenAI, em um comunicado nesta sexta-feira em nome do conselho.

Musk, que foi cofundador da OpenAI há uma década, antes de lançar uma startup rival de IA, recrutou um grupo de aliados ricos para uma oferta em dinheiro não solicitada para comprar os ativos da organização sem fins lucrativos.

Outros apoiadores da proposta incluíram a Valor Equity Partners, a Baron Capital, a Atreides Management, a Vy Capital, a 8VC de Joe Lonsdale e Ari Emanuel, por meio de seu fundo de investimento.

Musk disse que esperava que a OpenAI voltasse a ser “a força de código aberto e focada na segurança para o bem que já foi”.

Marc Toberoff, um advogado que representa Musk e os investidores, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A oferta foi rapidamente rejeitada no início desta semana pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, que a chamou de tática de um concorrente para “nos atrasar” e enfatizou que a empresa “não está à venda”.

Andrew Nussbaum, conselheiro do conselho da OpenAI, também disse anteriormente em um comunicado que a OpenAI não estava querendo vender e enfatizou que o “único dever fiduciário” dos diretores é cumprir a missão da empresa de criar sistemas de IA hipotéticos mais poderosos, chamados de inteligência geral artificial (AGI), que beneficiem a humanidade.

“Respeitosamente”, disse ele, ‘não cabe a um concorrente decidir o que é melhor para os interesses da missão da OpenAI’.

Musk tentou várias vezes inviabilizar os planos da OpenAI de se reestruturar como uma empresa com fins lucrativos mais convencional. O bilionário entrou com duas ações judiciais contra a OpenAI por supostamente ter se desviado de seus princípios fundadores e pediu a um tribunal que bloqueasse os esforços de reestruturação do fabricante do ChatGPT.

Recentemente, uma juíza disse que estava relutante em emitir imediatamente tal ordem em um caso que colocava “bilionários contra bilionários”.

Em um pedido judicial após a oferta de Musk, a OpenAI argumentou que sua oferta para comprar a empresa prejudica a própria alegação no centro de seu processo - que seus ativos não podem ser “transferidos” para “ganho privado”.

Os advogados de Musk disseram, em uma conclusão jurídica posterior, que Musk retiraria sua oferta se a OpenAI concordasse em interromper sua conversão em uma empresa com fins lucrativos.

“Qualquer possível reorganização da OpenAI fortalecerá nossa organização sem fins lucrativos e sua missão de garantir que a AGI beneficie toda a humanidade”, disse Taylor na declaração desta sexta-feira.

Independentemente do resultado, espera-se que a oferta de Musk complique o processo de reestruturação da empresa em um momento em que a OpenAI está em negociações com o SoftBank Group para levantar uma nova rodada de financiamento maciço em uma avaliação que pode chegar a US$ 300 bilhões.

Atualmente, a OpenAI tem uma subsidiária com fins lucrativos que é administrada pela organização sem fins lucrativos e seu conselho. Como parte da mudança corporativa planejada, espera-se que a empresa pague um valor justo pelos ativos da organização sem fins lucrativos.

Anteriormente, a OpenAI disse que compensaria a organização sem fins lucrativos na forma de patrimônio líquido.

Especialistas jurídicos disseram que os órgãos reguladores estarão atentos à participação que a organização sem fins lucrativos receberá. Com a oferta de US$ 97,4 bilhões, Musk pode ter acabado de elevar o patamar de quanto a OpenAI precisa alocar.

“O conselho da OpenAI está em uma base perfeitamente sólida para recusar a oferta de Musk”, disse Robert Bartlett, professor da Faculdade de Direito de Stanford e codiretor do Rock Center for Corporate Governance, à Bloomberg News.

“Mas isso não significa que eles possam ignorar as ramificações do que a oferta significa para a avaliação dos ativos da organização sem fins lucrativos da OpenAI.”

