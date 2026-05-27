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Internacional Conselho da Paz patrocinado por Trump não recebeu um único dólar, diz FT Em vez de utilizar um fundo administrado pelo Banco Mundial e aprovado pela ONU, o Conselho recebeu as ações diretamente em uma conta do banco JPMorgan, declarou um porta-voz da iniciativa

O chamado Conselho da Paz criado por Donald Trump para reconstruir Gaza e resolver conflitos está mergulhado numa série de problemas legais e a sua conta bancária tem saldo zero, apesar das promessas bilionárias de financiamento, segundo o jornal Financial Times.

Criado do zero em janeiro por Trump, que deverá dirigi-lo pessoalmente mesmo após deixar a Casa Branca, o Conselho não recebeu um único dólar, segundo o jornal, que cita quatro fontes próximas ao processo.

Em vez de utilizar um fundo administrado pelo Banco Mundial e aprovado pela ONU, o Conselho recebeu as ações diretamente em uma conta do banco JPMorgan, declarou um porta-voz da iniciativa.

De acordo com o FT, “não existe nenhum mecanismo independente de transparência”.

Trump concebeu de forma discricionária o mecanismo para reconstruir Gaza, onde Israel e o Hamas concluíram em outubro um cessar-fogo sob pressão dos Estados Unidos.

Os países da UE se distanciaram do fórum, que concederam amplo espaço aos parceiros históricos dos Estados Unidos no Oriente Médio, aos aliados ideológicos de Donald Trump e aos pequenos países específicos em atrair sua atenção.

Dois presidentes sul-americanos, o argentino Javier Milei e o paraguaio Santiago Peña, apoiaram com entusiasmo a iniciativa de Trump.

No entanto, o investimento foi significativo quando veio à tona que um assento permanente no Conselho custou 1 bilhão de dólares (R$ 5,63 bilhões), a serem administrados exclusivamente por Trump.

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, por exemplo, deixou que seu país pagasse os 1 bilhão de dólares (R$ 5,63 bilhões) exigidos.

Até agora, há depósitos no valor de “zero dólar” na conta aberta especialmente no Banco Mundial, afirmou uma fonte ao FT.

O jornal informou que pequenos desembolsos na conta do JPMorgan permitiram pagar o escritório do “Alto Representante” do Conselho, Nikolai Mladenov.

O Conselho da Paz “prestará contas sobre as suas finanças” ao próprio conselho diretor, integrado por membros do governo Trump e outros assessores, “quando for considerado oportuno”, acrescentou a fonte da iniciativa.

Os Emirados Árabes Unidos destinaram 100 milhões de dólares (R$ 563 milhões) para formar uma nova força policial em Gaza, mas os recursos permaneceram congelados.

Em abril, as Nações Unidas e a União Europeia estimaram em 71,4 bilhões de dólares (R$ 402 bilhões) as necessidades de transporte para os próximos dez anos em Gaza, segundo um estudo realizado em conjunto com o Banco Mundial.

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