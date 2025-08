Conselho da Tesla aprova pacote de 96 milhões de ações restritas para Elon Musk

A- A+

O conselho da Tesla aprovou um pacote de compensação formado por 96 milhões de ações restritas para o CEO da empresa, Elon Musk, após pacotes anteriores terem sido anulados por decisões judiciais.

A fabricante de veículos elétricos disse que o pacote provisório será concedido dois anos após ser aprovado, sujeito à continuidade de Musk como CEO ou executivo responsável pelo desenvolvimento de produtos ou operações, segundo documento regulatório enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA).

O pacote será cancelado e devolvido à Tesla em caso de decisão judicial final que não admita recursos, detalhou a empresa.

Uma juíza de Delaware anulou o pacote de pagamento multibilionário de Musk em duas ocasiões, em decisão que veio após uma votação de acionistas em 2024 aprovar a compensação pela segunda vez.

A Tesla calcula que o último pacote alcançaria cerca de US$ 23,7 bilhões, com base no preço de fechamento das ações da empresa na sexta-feira, dia 1º, caso venha a ser aprovado.

"Estamos confiantes de que essa compensação incentivará Elon a permanecer na Tesla", disseram os membros do conselho Robyn Denholm e Kathleen Wilson-Thompson em comunicado no X, a plataforma de mídia social de Musk.

