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MINERADORA VALE Conselho da Vale contraria posição da Previ em convocação de assembleia de acionistas para julho Fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, principal acionista individual da mineradora, pediu a destituição de Daniel Stieler da presidência do conselho e indicou nomes para substituí-lo

O clima de disputa da Copa do Mundo parece ter contagiado os ânimos da alta administração da mineradora Vale. Como anunciado no fim da noite de sexta-feira, uma assembleia extraordinária de acionistas (AGE) foi convocada, para 22 de julho, para decidir sobre o pedido da Previ, fundação de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil (BB), pela destituição do presidente do Conselho de Administração, Daniel Stieler. Mas as posições da entidade, um dos principais acionistas da mineradora, acabaram derrotadas na reunião do Conselho na sexta.

O encontro, encerrado no início da noite, quando o Brasil se preparava para enfrentar o Haiti pela Copa, decidiu pela convocação da AGE, como pediu a Previ, mas o conselho recomendará aos acionistas que votem contra as mudanças propostas pela fundação — à decisão de convocar a AGE não havia alternativa, já que, pela Lei das SA, a Previ teria o direito de fazer a convocação ela própria. O resultado aponta que conselheiros e candidatos a uma vaga no colegiado disputarão os votos dos acionistas até a AGE.

Como Stieler preside o conselho, sua destituição como membro do órgão implica duas decisões: a substituição do conselheiro e a eleição de um novo presidente. Para a vaga de Stieler como conselheiro, a Previ indicou José Mauricio Pereira Coelho — que foi presidente da entidade de 2018 a 2021, entre os governos Michel Temer e Bolsonaro. Para o comando do colegiado, declarou apoio à candidatura do conselheiro Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, conhecido como Ollie.

Só que, na reunião de sexta-feira, o conselho decidiu recomendar aos acionistas que Stieler siga no cargo, indicou Ieda Gomes Yell para disputar a vaga com Coelho, caso a AGE decida pela destituição, e declarou apoio ao conselheiro Marcelo Gasparino, atual vice-presidente do colegiado, para o cargo de presidente. As decisões foram reveladas no domingo pelo jornal Valor e confirmadas ao GLOBO por uma fonte que acompanha o processo e pediu anonimato.

Especialmente em empresas de capital pulverizado, sem controlador definido, como é o caso da Vale, é comum que as principais decisões estratégicas, como a composição do conselho, sejam definidas por meio de voto em assembleia de acionistas.

Também é comum, quando uma assembleia é convocada, que o próprio conselho ou a diretoria façam recomendações de votos aos acionistas — isso é feito no manual de participação das assembleias; o da AGE de 22 de julho deverá ser divulgado nesta segunda-feira ou nos próximos dias.

Segundo a fonte ouvida pelo GLOBO, o fundo de pensão ficou isolado na reunião do Conselho na sexta. Apenas o presidente da Previ, Márcio Chiumento, que é conselheiro da Vale, teria votado pela destituição de Stieler, pela indicação de Coelho e pela declaração de voto em Ollie para presidente do colegiado.

Stieler presidiu a Previ de 2021 a 2023, e chegou ao Conselho da Vale nessa condição. A entidade previdenciária tem 7% do capital, fatia que chega a quase 10% quando se consideram participações indiretas, o que faz dela a maior acionista da mineradora, diante do capital pulverizado. É comum, portanto, que o presidente da Previ tenha assento no Conselho da Vale.

Assim como os demais membros do conselho, o mandato de Stieler como conselheiro está perto de terminar, em abril de 2027. Isso contribui para fomentar questionamentos sobre os motivos por trás do movimento da Previ, como mostraram os colunistas do GLOBO Malu Gaspar e Lauro Jardim.

A declaração de apoio ao nome de Ollie para presidente do conselho sugeria que a Previ teria apoio dos acionistas estrangeiros no pedido de troca de Stieler. O executivo português com formação na África do Sul está na Vale desde 2021 e tem décadas de carreira na mineração, com experiência em mineradoras como a Anglo American. É um perfil alinhado aos grandes investidores internacionais, como as gestoras de recursos americanas Black Rock e Capital, que tem 6,7% e 5,1% do capital da Vale, respectivamente.

Só que nem os membros "independentes" (que não têm vínculo com nenhum acionista) do conselho votaram a favor do pedido da Previ. Os conselheiros ligados ao conglomerado japonês Mitsui (com 6,4% do capital) e à Bradespar (empresa de participações do Bradesco, com 3,8%) se abstiveram, segundo a fonte consultada pelo GLOBO.

Em nota divulgada na semana passada, dias após a divulgação do pedido de destituição, a Previ informou, em nota, que o apoio ao nome de Ollie como presidente do Conselho "está alinhado a um perfil técnico, independente e amplamente reconhecido no mercado".

"A Previ entende que esse movimento reforça seu compromisso com o contínuo aprimoramento da governança corporativa da companhia", diz a nota, completando que "a iniciativa reforça a estratégia da Previ de não atuar diretamente na gestão da companhia, mas sim como investidora institucional, comprometida com a fiscalização e indução de boas práticas de governança".

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