Conselho de administração da Azul aprova aumento de capital de ao menos R$ 1,5 bi

A- A+

A Azul Linhas Aéreas aprovou um aumento de capital de ao menos R$ 1,5 bilhão — e podendo alcançar até R$ 6,13 bilhões — por meio de subscrição privada de novas ações preferenciais, segundo comunicado da companhia aérea divulgado ao mercado na terça-feira.

A medida foi aprovada pelo conselho de administração e integra o plano de reestruturação da dívida da empresa aérea, mirando em fortalecer a condição financeira da Azul e a geração de caixa. Em paralelo, melhora a estrutura de capital do grupo e ajuda a equilibrar o passivo, informou a companhia.

O aumento de capital prevê a emissão de ao menos 47,03 milhões de novas ações preferenciais e até 191,10 milhões. Segundo o comunicado, isso fará com o que o capital social da companhia passe de R$ 2,31 bilhões para R$ 3,82 bilhões, considerando a subscrição mínima, ou para até R$ 8,44 bilhões, pela previsão máxima.



No fim de janeiro, a Azul informou ter alcançado um acordo com arrendadores e fabricantes de aeronaves credores, reduzindo em R$ 11 bilhões seu endividamento. Isso foi feito com base na aprovação da conversão de créditos da dívida nas mãos desses credores em quase cem milhões de ações preferenciais da aérea.

Veja também