LIDERANÇA Conselho de Administração do Banco do Nordeste elege a primeira mulher como presidente Sávia é pós-doutora pela Universidade de Cornell (EUA) e tem doutorado em Engenharia Civil

O Conselho de Administração (Consad) do Banco do Nordeste (BNB) elegeu, na última quinta-feira, 3, como sua presidente a assessora do Plano de Transformação Ecológica na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Sávia Gavazza dos Santos.

A executiva é a primeira mulher a ocupar o cargo e substitui Marcello Froldi Negro.

Sávia é pós-doutora pela Universidade de Cornell (EUA) e tem doutorado em Engenharia Civil na área de Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos (USP).

É professora titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professora associada da Universidade de Toronto, no Canadá (status only). Foi vice-diretora do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia e Coordenadora de Parcerias da UFPE.

Foi membro titular da Câmara de Assessoramento em Engenharias da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). Também coordenou os Programas de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFPE (campus Recife e Caruaru).

"É com grande honra e responsabilidade que assumo a presidência do Conselho de Administração desta instituição tão importante para o desenvolvimento da Região Nordeste, parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Este momento é particularmente significativo, pois marca a primeira vez que uma mulher assume a presidência. Este é um marco histórico que reflete o compromisso da instituição com a diversidade e a inclusão, valores que são fundamentais para o nosso crescimento e sucesso. Agradeço a todos os membros do Conselho pela confiança depositada em mim. Juntos, continuaremos a trabalhar com dedicação e empenho para fortalecer o Banco do Nordeste, promovendo o desenvolvimento sustentável e a prosperidade da nossa região. Conto com o apoio de todos para que possamos, juntos, enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que se apresentam", afirmou.

Com a eleição desta quinta-feira, a nova composição do Conselho de Administração do Banco ficou com Sávia Gavazza dos Santos como presidente e Adauto Modesto Júnior, Lindemberg de Lima Bezerra, Luiz Alberto da Silva Júnior, Olavo Rebelo de Carvalho Filho, Paulo Henrique Saraiva Câmara e Romildo Carneiro Rolim como conselheiros.

