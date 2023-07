A- A+

BRASIL Conselho do FGTS aprova distribuição de lucro, e rendimento ao cotista em 2022 fica em 7,09% Fundo ainda perderá para a poupança, cujo rendimento ficou em 7,89% no ano passado

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira a divisão de 99% do resultado líquido do FGTS em 2022, que foi de R$ 12,848 bilhões. Serão repartidos entre os cotistas que tinham saldo na conta em dezembro R$ 12,719 bilhões. Ao todo, serão beneficiadas 217,675 milhões de contas. A Caixa Econômica Federal tem até 31 de agosto para efetuar o crédito nas contas vinculadas ao FGTS.

Segundo técnicos a par das discussões, a divisão de 99% do lucro do FGTS em 2022 representará um ganho de R$ 2,37 a cada R$ 100 de saldo. A repartição do resultado com os cotistas é uma forma de de melhorar a rentabilidade das contas do FGTS, de 3% ano ano.

Com a participação no lucro do FGTS, o trabalhador terá um ganho de 7,09% em 2022, considerando a inflação, medida pelo IPCA de 5,79%, mais 1,30%.





Contudo, o cotista ainda perderá para a poupança, cujo rendimento ficou em 7,89% no ano passado.

