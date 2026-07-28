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FUNDO DE GARANTIA Conselho do FGTS aprova nesta terça-feira (28) distribuição de R$ 13 bi entre trabalhadores Quem tinha saldo no Fundo de Garantia em dezembro de 2025 será beneficiado

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve aprovar nesta terça-feira (28) a distribuição de R$ 13,042 bilhões entre os trabalhadores cotistas. O valor representa 89% do lucro auferido pelo Fundo em 2025, de R$ 14,7 bilhões.

O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal de forma proporcional ao saldo das contas ativas e inativas com saldo existente em 31 de dezembro de 2025. O prazo para o pagamento vai até 31 de agosto. Cerca de 138 milhões de contas devem ser contempladas, segundo o Ministério do Trabalho.

Rendimento de 6,9%

Com a medida, os trabalhadores terão um rendimento total de 6,9%, superior à inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou em 2025 em 4,26% em 2025. Essa remuneração considera também a correção oficial das contas vinculadas de 3% ao ano, mais a Taxa Referencial.

Em 2024, o governo dividiu entre os cotistas R$ 12,9 bilhões, que correspondeu a 95% do lucro registrado pelo Fundo naquele ano. Com isso, o ganho para os cotistas foi de 6,05%.

A parcela do lucro creditada na conta é incorporada ao saldo e só poderá ser retirada nas modalidades previstas em lei, como demissões sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria ou casos de doenças graves.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Todos os trabalhadores que tinham saldo no Fundo de Garantia em 31 de dezembro de 2025 vão receber uma fatia do lucro do FGTS. O valor será proporcional ao saldo existente nesta data. Assim, por exemplo, quem tinha R$ 10 mil em 31 de dezembro de 2025, vai ganhar agora R$ 186,83.

Quando o lucro do FGTS será depositado na conta?

A Caixa fará o depósito até o fim de agosto.

Posso sacar o dinheiro do FGTS?

Não. O dinheiro será depositado na sua conta do Fundo. Esses recursos vão engordar seu saldo, o que significa que da próxima vez que o trabalhador fizer um resgate – para comprar casa própria, se for demitido sem justa causa ou se usar o saque-aniversário – terá um valor maior à sua disposição.



O dinheiro no FGTS vai render quanto?

Por lei, o saldo do FGTS é corrigido em 3% ao ano, mais a Taxa Referencial. O governo calcula que, com o repasse de R$ 13,02 bilhões do lucro do Fundo aos cotistas, a rentabilidade do dinheiro será de 6,9%.

Como consultar o saldo do FGTS?

A consulta do saldo pode ser feita pelo site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. Veja como fazer:

Passo 1. Baixe o aplicativo FGTS, para iOS ou Android

Passo 2. Selecione a opção “Cadastre-se” se for seu primeiro acesso

Passo 3. Preencha com o CPF e os demais dados solicitados, como nome completo, data de nascimento e e-mail. Cadastre uma senha de acesso, que deve conter apenas números. Para finalizar, clique no botão "não sou um robô".Em seguida, você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro

Passo 4. Após finalizar o cadastro, abra o aplicativo e informe o CPF e a senha cadastrada. Após o login, aparecerão algumas perguntas adicionais. Basta responder. Por fim, leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar. Em seguida, basta acessar o saldo.

Passo 5. Para saber o valor do seu saldo em 31 de dezembro de 2025, data de referência para o repasse do lucro que será feito este mês, clique em "confira suas contas". Em seguida, "ver extrato" e cheque o valor do saldo em dezembro de 2025.

Decisão do STF

Em 2024, o STF decidiu que as contas do FGTS não podem ser corrigidas somente pela Taxa Referencial (TR). Com a decisão, o saldo deve ser corrigido conforme a inflação medida pelo IPCA.

Segundo a decisão do STF, nos anos em que a correção do fundo não acompanhar a inflação caberá ao Conselho Curador determinar a forma de compensação. Em 2021, por exemplo, a correção das contas foi de 5,83% – a fórmula de cálculo resultou em 3%, mais a distribuição dos resultados. Naquele ano o IPCA ficou em 10,06%.

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