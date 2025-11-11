A- A+

fgts Conselho do FGTS aprova por unanimidade aumento no valor máximo de financiamento de imóveis Valor máximo dos imóveis do Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda sobe para até R$ 275 mil

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, a proposta do Governo Federal que eleva o valor máximo dos imóveis financiados por famílias de menor renda no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

A medida beneficia diretamente as Faixas 1 e 2 do programa — voltadas a famílias com renda familiar bruta de até R$ 4.700 por mês — e tem o objetivo de adequar o programa ao aumento dos custos da construção civil, ampliando o acesso à moradia popular.

Com a nova regra, o teto do imóvel sobe de R$ 264 mil para até R$ 275 mil, conforme o porte do município. As principais mudanças são:

Grandes metrópoles (acima de 750 mil habitantes): valor máximo passa de R$ 264 mil para R$ 275 mil (+4%);

Metrópoles de médio porte (entre 100 mil e 300 mil habitantes): de R$ 225 mil para R$ 240 mil (+7%);

Capitais regionais: de R$ 220 mil para R$ 235 mil (+7%).

A decisão faz parte de um conjunto de medidas de estímulo ao setor habitacional, mas é diferente das ações voltadas à classe média. Em outubro, o governo já havia elevado o valor máximo dos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

