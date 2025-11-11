A- A+

fgts Conselho do FGTS deve ampliar limite para abatimento de parcelas de financiamento para imóveis Medida é uma adequação a uma resolução aprovada pelo CMN, que elevou o limite de valor de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH)

O Conselho Curador do FGTS analisa nesta terça-feira ajuste nas regras de financiamento habitacional com recursos do fundo. A regra, que deve ser aprovada, vai permitir aos trabalhadores usarem parte do saldo da conta vinculada para abater o valor das prestações de empréstimos antigos para a compra de imóveis de até R$ 2,25 milhões. Atualmente, isso só é possível para imóveis de até R$ 1,5 milhão.

Na prática, a medida é uma adequação a uma resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), no início de outubro, que elevou o limite de valor de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), de R$ 1,5milhão para R$ 2,25 milhões. O SFH é formado por recursos do FGTS e da poupança, com juros limitados a 12% ao ano.

Os bancos estão pressionando pela consolidação das regras para acelerar o crédito imobiliário. O CMN também aprovou a liberação de crédito imobiliário com recursos da poupança e elevou a cota de financiamento.

O Conselho Curador do FGTS também deve aprovar o orçamento de R$ 160 bilhões do Fundo para empréstimo habitacional e de projetos de saneamento, em 2026. Do total, R$ 144 bilhões serão destinados sobretudo ao programa Minha Casa Minha Vida.

