Conselho Estadual de Turismo de Pernambuco (Contur-PE) promete discutir estratégias para o setor

A- A+

A 66ª reunião do Conselho Estadual de Turismo de Pernambuco (Contur-PE) acontece na manhã desta quarta-feira (28), no Convento de São Francisco de Olinda. Na agenda estão discussões sobre soluções para o desenvolvimento do setor em Pernambuco.

A ocasião será presidida pelo secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho, além de 25 conselheiros. Entre as pautas, estão os resultados da Malha Aérea, a promoção do turismo no período das festividades de São João e os primeiros resultados da Câmara Temática Especial de Ecoturismo e Turismo de Aventura.

O encontro, que ocorre a cada três meses, integra o cronograma da Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, sempre discutindo balanços e futuras ações estratégicas.

Veja também

Diesel Petrobras ampliará capacidade de produção de diesel renovável