Conselho Nacional de Justiça lança concurso para 60 vagas. Salários variam de R$ 8,5 a R$ 13,9 mil

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai abrir concurso para preencher 60 vagas de nível superior. As oportunidades são para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, com salários que variam entre R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78. O edital de abertura da seleção foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial.

As inscrições — previstas para terem início às 10h do dia 3 de abril (horário de Brasília) e se encerrarem em 2 de maio, às 18h — devem ser feitas por meio do site do Cebraspe.

Para concorrer a uma das vagas é preciso pagar uma taxa de inscrição que varia de acordo com a vaga. Para os cargos de Analista Judiciário o valor é de R$ 126 e para os cargos de técnico judiciário, R$ 76.

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e aqueles que possuem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar a isenção da taxa.

Vagas e salários

Do total de vagas, 40 são destinadas para técnico judiciário, cuja remuneração é de R$ 8.529,65; e 20 oportunidades são para analista judiciário em diferentes áreas, nesse caso o salário é de R$ 13.994,78. De acordo com o edital, um mesmo candidato poderá ter até duas solicitações de inscrição, desde que os turnos das provas não coincidam.

Confira a distribuição de vagas de acordo com áreas e especialidades de cada cargo:

Etapas da seleção

A seleção dos candidatos será composta de três etapas: provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. Todas as fases têm caráter eliminatório.

As provas serão realizadas no dia 30 de junho. Os candidatos aos cargos de Analista Judiciário terão até 5 horas para realização dos exames; já quem se inscrever para vagas de Técnico Judiciário terá 4 horas e 30 minutos para fazer as provas.

A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva acontece no dia 24 de julho.

