Leilão de imóveis Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco realiza leilão de imóveis Pode participar do leilão pessoa física ou jurídica, basta fazer o cadastro até 72h antes do encerramento de cada um

O Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRCPE) realiza primeiro leilão de imóveis e já estão abertos os lances. Vão ser leiloados lotes em condições especiais, um em Caruaru e dois no Recife. Para participar do leilão, pessoas físicas e jurídicas devem fazer o cadastro até 72h antes do encerramento do processo. O cadastramento é feito no site: www.gracieleiloes.com.br.

Os imóveis do Recife incluem a antiga sede do CRCPE, situada na Rua do Sossego, n° 693, na Boa vista. Com terreno de 483,07 m² e área construída de 680,13m², está avaliado em R$ 1.500.283,90. O segundo lote é o terreno desocupado de 615,66m², situado também na Rua do Sossego, n° 831, Santo Amaro, avaliado em R$ 1.076.867,87.

Já o imóvel de Caruaru é o prédio localizado na rua Dr. José Roberto de Barros, n° 49, Divinópolis, com terreno de 165 m² e área construída de 328,08 m², avaliado em R$ 667.143,95.

O primeiro leilão acontece às 10h, do dia 3 de março. Todos os lotes que não forem arrematados pelo valor de avaliação, poderão ser adquiridos no segundo leilão, que acontece dia 22 de março, às 10h, ou até que finalize o último lance, com 25% de desconto.

A venda é exclusivamente on-line. Quem está à frente da organização do leilão é o leiloeiro Renato Gracie, da Gracie Leilões (com registro na Jucepe n° 366), através do site: www.gracieleiloes.com.br.

Os imóveis serão leiloados nas condições em que se encontram e poderão ser visitados até a data final dos lances. A vistoria deverá ser previamente agendada pelo telefone (81) 2122-6081 ou pelo e-mail [email protected]rg.br.

