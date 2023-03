A- A+

Inss Consignado do INSS: governo se reúne para discutir alta dos juros para aposentados Ministro Carlos Lupi admite elevar o teto para 1,85% ao mês, taxa definida pela Caixa e pelo Banco do Brasil

7O governo corre para fechar um consenso interno sobre o teto dos juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. O assunto será discutido em uma reunião coordenada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho, nesta segunda-feira (27), às 19h.

Na semana passada, ainda sem acordo, o Ministério da Previdência convocou o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) para deliberar sobre o novo limite da taxa do empréstimo consignado. A reunião está marcada para esta terça-feira (28) à tarde.

A linha foi fechada pelos bancos há 12 dias, após Carlos Lupi ter aprovado no Conselho a redução do teto de 2,14% ao mês para 1,70%.

Diante do impasse, Lupi admite elevar o teto para 1,85% ao mês, taxa definida pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil para retomar as operações. Interlocutores da Casa Civil dizem que Costa defende 1,95%.

Os bancos, por sua vez, propuseram 2,03%, podendo baixar para 2% ao mês, sob o argumento de que um percentual abaixo disso não cobre os custos das operações, sobretudo de instituições de menor porte. Um dos argumentos é o pagamento de comissões para os chamados pastinhas.

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), informou apenas que um consenso está próximo:

"A Febraban participou de mais uma rodada de conversas no âmbito do grupo de trabalho coordenado pela Fazenda e as propostas dos dois lados agora estão mais próximas".

Representantes do setor financeiro estiveram reunidos na Fazenda na sexta-feira, quando apresentaram várias planilhas sobre os custos da operação. Eles não participam da reunião nesta segunda-feira, mas estão acompanhando as discussões.

Veja também

Reunião Prefeitos pedem participação na construção de novo arcabouço fiscal