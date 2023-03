A- A+

Juros Consignado do INSS: Lula decide que teto dos juros será de 1,97% ao mês As novas condições do empréstimo com desconto em folha estão analisadas pelo Conselho Nacional da Previdência Social

Sem consenso entre os ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo sobre os juros do consignado para os aposentados e pensionistas do INSS e decidiu que o novo teto será de 1,97% ao mês.



A nova taxa será reavaliada em um prazo de 30 dias, segundo integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), que está reunido para deliberar sobre o assunto.

A teto da taxa do cartão de crédito consignado para os aposentados também deve subir na mesma proporção de 2,62% ao mês para 2,89%.

As negociações entre representantes dos bancos e o Ministério da Fazenda indicavam um percentual de 1,99% para que a linha de crédito fosse reaberta aos beneficiários do INSS.

Já os aposentados, em carta enviada ao ministro da Previdência, Carlos Lupi, defendiam 1,90% ao mês. Segundo auxiliares de Lupi, o ministro também desejava um percentual abaixo de 1,99%.

O empréstimo consignado está suspenso há 13 dias, após Lupi ter aprovado no CNPS redução do teto dos juros de 2,14% ao mês para 1,70%. Os bancos têm participação no colegiado, mas perderam durante a votação. O governo tem maioria no colegiado.

Na mesma reunião, os conselheiros aprovaram redução do teto da taxa do cartão consignado, de 3,06% ao mês para 2,62%.

A Caixa Econômica Federal informou que pretende reabrir a linha de crédito ainda nesta terça-feira, após a reunião do CNPS.

