A- A+

INSS Consignado do INSS: teto de juros deve cair para 1,77% ao mês Taxa do empréstimo está em 1,84% ao mês para aposentados, pensionistas do INSS e beneficiários do BPC

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) se reúne nesta segunda-feira. A expectativa é que o órgão aprove proposta do Ministério da Previdência que reduz o teto de juros do empréstimo consignado dos aposentados do INSS de 1,84% para 1,77% ao mês. Na modalidade de cartão de crédito, a taxa deve cair de 2,76% para 2,69%.

Segundo interlocutores, o ministério quer igualar o teto dos juros do cartão de crédito dos beneficiários do INSS à taxa do consignado futuramente.

O plano do ministro da Previdência, Carlos Lupi, é reduzir os juros do consignado no compasso da Selic, taxa básica da economia, em 12,25% ao ano. Antes mesmo do Banco Central começar a reduzir a Selic, Lupi cortou o teto dos juros do consignado no INSS de 2,14% ao mês 1,70% ao março. Mas teve que recuar para 1,97%, diante do fechamento da linha pelos bancos.

Depois disso, a taxa do consignado caiu para 1,91% em agosto e 1,84% ao mês em outubro.

O setor financeiro não concorda com a estratégia do ministro, alegando aumento dos custos de captação, apesar da trajetória de queda na Selic. Uma das consequências é a queda na oferta da modalidade pelas instituições financeiras.

O CNPS é formado por 15 integrantes, sendo seis do governo federal, três dos empregadores (setor financeiro, comércio e indústria), três trabalhadores e três dos aposentados e pensionistas.

Veja também

PREMIAÇÃO A Edição especial do Troféu Ademi acontece na próxima quinta - feira (30)