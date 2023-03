Consignado: novo teto deve ficar entre 1,94% ao mês e 1,99%

A- A+

Sem consenso entre os ministros, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva bater o martelo sobre o novo teto do consignado para aposentados e pensionistas. A expectativa é que o presidente tome a decisão antes da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), prevista para o início da tarde desta terça-feira (28). O colegiado que tem a prerrogativa legal de arbitrar sobre o assunto.

Segundo técnicos envolvidos nas discussões, o teto deve ficar entre 1,94% ao mês e 1,99%. As negociações entre representantes dos bancos e o Ministério da Fazenda indicam um de 1,99% para que a linha de crédito seja reaberta aos beneficiários do INSS.

Já os aposentados, em carta enviada ao ministro da Previdência, Carlos Lupi, defendem 1,90% ao mês. Auxiliares de Lupi afirmam que o ministro também deseja algo abaixo de 1,99%. A reunião entre os ministros na noite dessa segunda-feira terminou sem acordo.

O empréstimo consignado está suspenso há 13 dias, após Lupi ter aprovado no CNPS redução do teto dos juros de 2,14% ao mês para 1,70%. Os bancos têm participação no colegiado, mas perderam na votação. O governo tem maioria dos assentos.

Os bancos alegam que mesmo com a alta no teto dos juros de 1,70% para 1,99% haveria redução na oferta dessa modalidade de crédito. Mas com esse percentual, as instituições financeiras retomariam as operações.

Veja também

