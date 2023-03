A- A+

Crédito Consignado para aposentados: juro deve subir, mas reunião no governo termina sem solução A suspensão do consignado para os aposentados e pensionistas do INSS pelos bancos completa quatro dias sem uma saída à vista

A reabertura do crédito consignado pelos bancos para aposentados e pensionistas do INSS somente deverá ocorrer na próxima semana. Há consenso no governo de que o teto de 1,70% precisa subir, mas ainda não há uma definição sobre o número.

O assunto foi discutido em uma reunião nesta segunda-feira (20) no Palácio do Planalto, mas não foi definida a nova taxa. Uma nova reunião foi marcada para a sexta-feira, com a participação de representantes dos bancos privados.

Leia também • Governo antecipa reunião para tentar reabrir crédito consignado de aposentados

Nesta segunda-feira, participaram do encontro, coordenado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, os ministros, da Fazenda, Fernando Haddad, e da Previdência, Carlos Lupi, além de representantes das presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil,, Tarciana Medeiros.

- Ficamos de avaliar até semana que vem a possibilidade de mudança, mas não se bateu o martelo - disse um interlocutor que participou da reunião - disse um dos participantes do encontro.

Após a reunião, o Palácio divulgou uma nota, informando que a expectativa é chegar a um acordo sobre a taxa:

" Há previsão de que na próxima semana, o ministro da previdência convoque uma nova reunião do Conselho Nacional da Previdência Social para discutir o tema", diz o texto.

A redução do teto de 2,14% para 1,70% ao mês foi patrocinada pelo ministro Lupi no Conselho no início da semana passada, sem aval da equipe econômica e sem acordo com os bancos. Em retaliação, as instituições financeiras suspenderam a linha na quinta-feira.

Veja também

Compras Cliente recebe colônia infantil no lugar do Iphone encomendado em site de vendas