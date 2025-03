A- A+

crédito Consignado para CLT: Lula sugere comprar bens e "até pagar uma dívida" com novo empréstimo Presidente postou vídeo nas redes sociais para falar sobre lançamento do programa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para fazer propaganda do programa de crédito consignado para trabalhadores do setor privado. O empréstimo começou a ser oferecido nas plataformas do governo nesta sexta-feira.

— Você pensou que era fake news quando na semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você iria ter direito a empréstimo com juros mais baratos? Você que é trabalhador CLT, ou empregado do MEI, empregado ou empregada doméstica ou trabalhador rural, fique sabendo o seguinte: o crédito do trabalhador já está disponível a partir de hoje na sua carteira de trabalho digital. É um crédito a juros baixo para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão ou fazer o que você quiser. Ou até pagar uma dívida que você tem que tem um juros mais alto. Você pode resolver grande parte dos seus problemas — afirma Lula, no vídeo.

O novo modelo do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, chamado de Crédito do Trabalhador, deverá entrar em operação nesta sexta-feira, dia 21, mas apenas para novos contratos. A operação será realizada por etapas.

A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada, um universo de 47 milhões de pessoas, além de microempreendedores individuais (MEI).

Para quem já tem consignado ativo, será possível fazer a migração para o novo modelo a partir de 25 de abril dentro da mesma instituição financeira. Já a portabilidade entre os bancos ocorrerá a partir do da 6 de junho.

O empréstimo consignado permite o desconto das mensalidades diretamente na folha de pagamento, o que reduz o risco de inadimplência para os bancos e permite uma taxa de juros mais baixa.

O problema, porém, é que, no modelo atual, poucos trabalhadores com carteira assinada têm acesso à modalidade.

