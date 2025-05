A- A+

BRASIL Consignado para CLT: portabilidade do crédito começa nesta sexta (16). Entenda como fazer No dia 6 de julho, poderá ocorrer a troca de dívida de todos os empréstimos do Crédito do Trabalhador

A partir desta sexta-feira, trabalhadores da iniciativa privada (sob o regime de CLT) que têm um empréstimo de consignado antigo ou um crédito pessoal vão poder renegociar sua dívida utilizando a portabilidade para outra instituição financeira.

A portabilidade permite que o trabalhador troque o banco atual por outro que ofereça condições melhores, sem necessidade de intermediação — desde que o novo contrato siga as regras do Consignado CLT.

A quitação do empréstimo antigo e a contratação do novo são feitas de forma automática entre as instituições financeiras. O trabalhador, porém, terá que procurar o banco, pois essa troca não poderá ser feita ainda pela Carteira do Trabalho Digital. No dia 6 de julho, poderá ocorrer a troca de dívida de todos os empréstimos do Crédito do Trabalhador.





"A intenção é que o trabalhador possa reduzir a taxa de juros da sua dívida original e, caso tenha margem consignável, aumentar o valor do novo empréstimo. Quando o trabalhador migra para o crédito do trabalhador, ele automaticamente quita a dívida antiga, fazendo um novo empréstimo. Todos os bancos habilitados têm a lista de todos os trabalhadores com CDC ou consignados", diz o Ministério do Trabalho.

O governo diz que a expectativa é que a troca de bancos aumente ainda mais os financiamentos do Crédito do Trabalhador, que em menos de dois meses já emprestou R$ 11,3 bilhões. Desde que começou a migração de dívida para o Crédito do Trabalhador em 25 de abril, que somente poderia ser feita no banco de origem do empréstimo, o volume de recursos emprestados supera os R$ 3 bilhões.

Grande parte desses CDC e consignados, que hoje somam R$ 120 bilhões, devem migrar para o Crédito do Trabalhador, segundo o governo.

A média dos empréstimos da linha alcança R$ 5.383,22 por contrato, com uma prestação média de R$ 317,20 num prazo de 17 meses. Atualmente, o programa conta com 35 instituições financeiras executando a linha, e mais de 70 instituições já habilitadas. Dos R$ 10,3 bilhões de empréstimos, o Banco do Brasil acumula o maior volume de empréstimos, já tendo emprestado R$ 3,1 bilhões através do Crédito do Trabalhador, a maior parte para liquidar dívidas mais caras.

Segundo o Ministério do Trabalho, a expectativa é que essa modalidade movimente por volta de R$ 100 bilhões até junho. Desde o lançamento do programa, em março, cerca de R$ 8 bilhões já foram contratados.

Como funciona o Consignado CLT?

O trabalhador autoriza o acesso a seus dados (como CPF, tempo de empresa e margem disponível);

Recebe ofertas de crédito em até 24 horas e escolhe a melhor opção;

O desconto das parcelas é feito direto na folha de pagamento;

A linha permite comprometer até 35% da renda mensal com o empréstimo.

Como pedir a portabilidade?

Verifique se o banco de destino oferece o Consignado CLT;

A solicitação pode ser feita nos canais digitais da instituição;

A nova instituição quita a dívida anterior e assume o crédito automaticamente.

