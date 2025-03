A- A+

Programa Crédito do Trabalhador Consignado para CLT: trabalhadores se queixam de que não conseguem acessar plataforma Queixas vão de erro no acesso ao sistema e mensagem de que o trabalhador não há vínculo empregatício

A previsão para que entrasse em vigor a plataforma Crédito do Trabalhador, que permitirá que trabalhadores do setor privado em regime CLT acessem crédito consignado oferecido por diferentes bancos, era esta sexta-feira. Mas muitos usuários se queixam nas redes sociais de que não estão conseguindo acessar o sistema.

Outros reclamam que, mesmo com carteira assinada, aparece uma mensagem de que não são elegíveis porque não teriam vínculo trabalhista.

Pedidos de empréstimos não aparecem para bancos

Segundo O Globo apurou com bancos, a plataforma foi disponibilizada às instituições e às fintechs, mas há intermitência no sistema. Há também falhas no processo de simulação das operações e alguns pedidos de empréstimos não aparecem para os bancos. Ou seja, há falhas na conexão entre o sistema e as instituições financeiras.

Um executivo de banco envolvido com o processo disse que as instituições financeiras ainda não estão fechando os empréstimos. Elas estão optando por fazer mais testes com a plataforma até que a intermitência seja solucionada pela Dataprev, responsável pela plataforma. Esses problemas já eram previstos pelos departamentos de tecnologia dos bancos e a avaliação é que a operação entre para valer apenas na próxima segunda.

O governo lançou o programa no último dia 12 e queria que o crédito estivesse disponível o mais rápido possível aos interessados. Isso, segundo um executivo de fintech, pode ter potencializado os problemas na plataforma, assim como aconteceu em outras ocasiões, quando se lançou uma nova tecnologia no sistema financeiro.

Segundo a fonte, a Dataprev, ainda está fazendo intervenções no sistema, o que deve atrasar a estreia oficial da operação dos novos empréstimos. Procurada, a Dataprev ainda não informou o que aconteceu.

A quem é destinada a nova linha de crédito?

A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada, um universo de 47 milhões de pessoas, além de microempreendedores individuais (MEI). A operação será realizada por etapas.

Para quem já tem consignado ativo, será possível fazer a migração para o novo modelo a partir de 25 de abril dentro da mesma instituição financeira. Já a portabilidade entre os bancos ocorrerá a partir do da 6 de junho.

O empréstimo consignado permite o desconto das mensalidades diretamente na folha de pagamento, o que reduz o risco de inadimplência para os bancos e permite uma taxa de juros mais baixa. O problema, porém, é que, no modelo atual, poucos trabalhadores com carteira assinada têm acesso à modalidade.

Como vai funcionar?

Por meio do app da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), o trabalhador tem a opção de requerer a proposta de crédito. Para isso, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), deve autorizar as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

A partir da autorização de uso dos dados, o trabalhador recebe as ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal eletrônico do banco.

As parcelas do empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente, por meio do eSocial, observada a margem consignável de 35% do salário. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento.

Inicialmente, o processo será feito apenas pela Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, o trabalhador poderá também iniciar contratações pelos canais eletrônicos dos bancos. Pela CTPS Digital, o trabalhador tem a possibilidade de receber propostas de todos os bancos interessados, o que permite comparação e a escolha mais vantajosa.

