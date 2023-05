Consórcio apresenta Cecon Pernambuco em feira nacional

A- A+

O Pernambuco Centro de Convenções, agora sob gestão privada, participa na próxima semana do principal evento do segmento MICE – turismo de negócios, eventos, incentivos, congressos e feiras em São Paulo - do Brasil. O Evento Business Show (EBS) acontece em São Paulo nos dias 31 de maio e 1º de junho.

A diretoria e equipe comercial da nova administração do Cecon, que desde janeiro está sob o comando do Consórcio CID Convenções, estará presente, anunciando as intervenções programadas para o espaço, os investimentos e as propostas do equipamento, para feiras de negócios, congressos e eventos em geral.

De acordo com o CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Cláudio Vasconcelos, só nos próximos três anos serão investidos R$ 25 milhões, sendo R$ 10 milhões ainda em 2023. “O pavilhão já está com novo sistema de iluminação em LED e em breve será iniciada a reforma dos banheiros e o retrofit do ar-condicionado”, afirma.

A equipe comercial aproveitará o evento para participar das rodadas de negócios. Estão previstas reuniões com aproximadamente cem compradores. Além disso, será realizada uma visita técnica para benchmarking no Expo Center Norte, ao lado do time do Recife Convention Bureau. O Pernambuco Centro de Convenções também estará sendo divulgado no estande da Prefeitura do Recife com o Recife Convention Bureau.

EBS

A 21º edição da Feira EBS chega com muitas novidades com a participação de 70 expositores e mais de 1,5 mil visitantes qualificados, mantendo o objetivo de reunir toda a indústria de eventos corporativos, incentivos, treinamentos, congressos e feiras. Clientes finais, agências e fornecedores de produtos e serviços, todos em busca de conteúdo, networking qualificado e principalmente oportunidades de negócios.

Veja também

REDES SOCIAIS WhatsApp começa a liberar recurso de transcrição de áudio; saiba como ativar