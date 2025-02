A- A+

TECNOLOGIA Consórcio liderado por Musk faz proposta de US$ 97,4 bilhões por controle do OpenAI A oferta não solicitada acrescenta uma grande complicação aos planos cuidadosamente elaborados por Altman

Um consórcio de investidores, liderado por Elon Musk, está oferecendo US$ 97,4 bilhões para comprar a organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI, aumentando as apostas em sua batalha com Sam Altman pela empresa por trás do ChatGPT.

O advogado de Musk, Marc Toberoff, disse que apresentou a oferta ao conselho de administração da OpenAI nesta segunda-feira, 10.

A oferta não solicitada acrescenta uma grande complicação aos planos cuidadosamente elaborados por Altman para o futuro da OpenAI, incluindo a sua conversão numa empresa com fins lucrativos e o gasto de até US$ 500 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial através de uma joint venture chamada Stargate. Ele e Musk já estão brigando na Justiça pela direção da OpenAI.





"É hora de a OpenAI retornar para sempre à força de código aberto e focada na segurança que já foi", disse Musk. "Vamos garantir que isso aconteça."

Um porta-voz da OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Altman e Musk fundaram em conjunto a OpenAI em 2015 como uma instituição de caridade. Em 2019, depois que Musk deixou a empresa e Altman se tornou presidente-executivo, a OpenAI criou uma subsidiária com fins lucrativos que serviu de veículo para arrecadar dinheiro da Microsoft e de outros investidores.



Altman está em processo de transformar a subsidiária em uma empresa tradicional e de desmembrar a organização sem fins lucrativos, que deterá participação acionária na nova empresa com fins lucrativos.

Uma das questões mais espinhosas na conversão tem sido como a organização sem fins lucrativos será avaliada. A oferta de Musk estabelece um padrão elevado e pode significar que ele, ou quem dirige a organização sem fins lucrativos, acabaria com uma grande e possivelmente participação controladora na nova OpenAI

Musk apresentou uma série de queixas legais acusando a OpenAI de trair a sua missão original sem fins lucrativos ao criar um braço com fins lucrativos e conspirar com o seu maior investidor, a Microsoft, para dominar o desenvolvimento da IA.

Em 7 de janeiro, Toberoff enviou uma carta aos procuradores-gerais da Califórnia, onde a OpenAI está sediada, e de Delaware, onde está incorporada, solicitando que abrissem licitações para a empresa determinar o valor justo de mercado de seus ativos de caridade.



Musk e outros críticos disseram acreditar que a OpenAI pode subestimar a organização sem fins lucrativos quando a desenvolver. A OpenAI classificou as reivindicações legais de Musk como infundadas e exageradas.

Toberoff disse que o grupo de investidores de Musk está preparado para igualar ou superar quaisquer ofertas.

No dia seguinte à posse de Trump, Altman apareceu ao lado do novo presidente e de outros líderes empresariais para anunciar um plano chamado Stargate para investir até US$ 500 bilhões nos próximos quatro anos em data centers nos EUA. Musk não esteve presente na cerimônia de anúncio.

