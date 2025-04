A- A+

Estratégia Consórcio Nordeste reúne governadores em Brasília para definir agenda estratégica para a região Encontro será realizado no Auditório do 15º Andar da Torre Norte, no Banco do Brasil, na Asa Norte em Brasília

O Consórcio Nordeste realiza, nesta quarta-feira (09), sua Assembleia Geral de Governadores, que reunirá os chefes do Executivo dos nove estados da região. O encontro ocorrerá no auditório do Banco do Brasil, em Brasília, e tem como principal objetivo deliberar sobre temas estratégicos que visam fortalecer o desenvolvimento do Nordeste, além de promover a articulação de políticas públicas regionais no cenário nacional.

Dentre os principais assuntos a serem abordados na Assembleia, três temas ganham destaque:

1. Agenda Legislativa Prioritária do Nordeste: Os governadores da região irão apresentar uma pauta conjunta com projetos de interesse estratégico para o Nordeste, buscando ampliar a atuação institucional da região no Congresso Nacional. O objetivo é garantir a aprovação de propostas que favoreçam o desenvolvimento regional, garantindo maior representatividade e voz nas discussões legislativas do país.

2. Sistema Elétrico no Nordeste: O Nordeste, com sua grande capacidade de produção de energia limpa, discutirá soluções para garantir o pleno aproveitamento de sua matriz energética. O foco será combater o desperdício e promover o uso estratégico dos recursos energéticos para impulsionar a industrialização e o desenvolvimento sustentável da região.

3. Missão Internacional ao Oriente Médio – Maio de 2025: Com a intenção de estreitar laços comerciais e diplomáticos, o Consórcio Nordeste prepara uma missão oficial para os países do Oriente Médio, incluindo Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O objetivo é atrair investimentos e expandir as relações comerciais, além de fortalecer a diplomacia regional. A missão também buscará firmar acordos com fundos de investimento para áreas como infraestrutura, energias renováveis e inovação tecnológica, posicionando o Nordeste como uma região promissora no cenário global.

Além dos tópicos centrais, a Assembleia também discutirá diversas iniciativas que impactam diretamente o futuro da região, como:

- A apresentação da Plataforma de Investimentos e Fundos do Consórcio Nordeste.

- O lançamento da chamada pública da Nova Indústria Brasil, que visa fomentar o crescimento industrial.

- A criação do Brasil-Nordeste: Plano de Transformação Ecológica e Festival de Economia Solidária, promovendo a economia sustentável e inclusiva.

- A preparação estratégica para a COP30, com foco em políticas ambientais e desenvolvimento sustentável.

- Estudos prioritários para 2025, abordando temas como powershoring, economia digital, desigualdade no acesso ao crédito, turismo e economia criativa.

- O calendário de eventos "BNDES Perto de Você", que visa aproximar o banco de fomento das necessidades da região.

