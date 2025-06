A- A+

empresas Constellation faz acordo para abastecer Meta com energia nuclear por 20 anos nos EUA A usina de Clinton está operacional desde 1987

A Constellation Energy, gigante que opera centrais nucleares nos Estados Unidos, anunciou, nesta terça-feira (3), ter chegado a um acordo para abastecer a Meta durante 20 anos com energia produzida por sua usina em Clinton, Illinois.

A companhia de energia explicou, em nota, que o acordo com a gigante tecnológica Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp), cujas condições financeiras não foram detalhadas, permitirá apoiar "os objetivos de energia limpa da Meta e as operações na região com 1.121 megawatts de energia nuclear, sem emissões".

A usina de Clinton está operacional desde 1987.

Supunha-se que "fecharia prematuramente em 2017 após anos de perdas financeiras", lembrou o comunicado, mas seu fechamento foi evitado graças à adoção de um programa de créditos para zerar emissões, que se estende até meados de 2027.

A partir de junho daquele ano, o acordo com a Meta apoiará a renovação da licença e a continuidade das operações da instalação, que emprega diretamente cerca de 500 pessoas e abastece com energia elétrica 800.000 residências, informou a Constellation.

A produção da usina de Clinton será aumentada em 30 megawatts graças a melhorias na central.

"Ter acesso à energia limpa e confiável é preciso para continuar avançando em nossas ambições de inteligência artificial", comentou Urvi Parekh, diretora global de energia da Meta, citada no comunicado.

O auge da inteligência artificial gerou enormes demandas adicionais de energia.

Os centros de dados (data centers), formados por milhões de servidores que armazenam dados informáticos, representam apenas 1% do consumo elétrico mundial, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Mas em alguns locais, os números disparam: em 2023, mais de 25% da demanda elétrica no estado da Virgínia procediam de centros de dados, segundo a agência de energia da OCDE.

Em setembro de 2024, a Constellation anunciou um projeto para reativar, em 2028, uma central nuclear em Three Mile Island, na Pensilvânia, para fornecer eletricidade à Microsoft.

