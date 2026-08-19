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Obras Construção civil exige cuidados especiais para evitar acidentes com a rede elétrica Neoenergia Pernambuco reforça orientações para quem for realizar obras e reformas e alerta que medidas simples podem evitar ocorrências graves envolvendo trabalhadores e moradores

Obras e reformas exigem atenção redobrada quando são realizadas próximas à rede elétrica. Para evitar acidentes, a Neoenergia Pernambuco reforça as orientações de segurança voltadas para profissionais da construção civil e para quem pretende ampliar ou reformar imóveis.

A construção civil está entre as atividades com maior número de ocorrências envolvendo a rede elétrica no país, muitas delas provocadas pela aproximação de andaimes, escadas, vergalhões e outros materiais dos cabos de energia.

Entre os principais cuidados estão respeitar a distância segura da rede elétrica, evitar construções próximas a postes e utilizar profissionais qualificados para executar serviços elétricos. A distribuidora também alerta para os riscos associados aos chamados "puxadinhos", que muitas vezes são feitos sem planejamento adequado e acabam avançando sobre a faixa de segurança da rede de distribuição, contribuindo para um aumento na possibilidade de incidentes.

"A prevenção é o principal caminho para evitar acidentes. Antes de iniciar qualquer obra ou reforma, é importante observar a proximidade da rede elétrica e garantir que os serviços sejam realizados com segurança. Um pequeno descuido pode ter consequências graves", pontuou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.

Além de preservar vidas, os cuidados ajudam a evitar interrupções no fornecimento de energia, danos a equipamentos e riscos para trabalhadores, moradores e pessoas que circulam no entorno das obras. Caso seja realmente necessário realizar alguma obra próxima à rede, é importante solicitar antecipadamente o desligamento do circuito à Neoenergia, informando o dia e a hora da intervenção.

Orientações de segurança

Cuidados importantes durante obras e reformas; ontrate profissionais qualificados para executar os serviços elétricos; Mantenha construções, andaimes e materiais afastados da rede elétrica; Nunca utilize escadas metálicas próximo aos fios; Não construa ao redor de postes de energia; Redobre a atenção durante a movimentação de caminhões e equipamentos de grande porte; Antes de perfurar paredes, verifique a existência de instalações elétricas embutidas; Utilize sempre equipamentos de proteção individual adequados à atividade.

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