Caged Construção civil impulsiona geração de empregos e reforça demanda por mão de obra qualificada Com saldo positivo no Novo Caged e avanço no emprego formal medido pela Pnad, setor amplia ritmo de obras e exige novas estratégias das empresas

A construção civil segue em trajetória de expansão no mercado de trabalho pernambucano. Em outubro de 2025, o setor gerou 2.107 novos empregos formais, um crescimento de 2,18% no mês.

Foram 81.140 admissões e 6.033 desligamentos, segundo o Novo Caged, divulgado nesta quinta-feira (27). O estoque de empregos da construção no estado chegou a 98.761 trabalhadores com carteira assinada, evidenciando a força do segmento na geração de renda.

O movimento acompanha o quadro nacional captado pela Pnad Contínua do IBGE, que registrou recuo da taxa de desemprego para 5,4%, repetindo o menor índice da série desde 2012.

O número de empregados com carteira assinada atingiu recorde histórico, somando 39,182 milhões de trabalhadores no Brasil. E entre os dez grupos analisados pela pesquisa, a construção foi um dos destaques, com alta de 2,6%, o equivalente a mais 192 mil pessoas ocupadas no País.

Com forte presença na Região Metropolitana do Recife, a ACLF comemora os números do setor em Pernambuco e avalia que o avanço da construção civil amplia a necessidade de mão de obra preparada, gestão técnica eficiente e políticas consistentes de capacitação.

A empresa emprega 1.163 pessoas, sendo 666 em obras e 497 no corporativo, e tem estruturado um conjunto de ações para acompanhar o ritmo de crescimento do mercado e garantir a produtividade nos canteiros.

Segundo Fernando Fink, diretor de Engenharia da ACLF, a padronização dos Procedimentos Operacionais, o uso de checklists de qualidade, planejamento logístico aprimorado e supervisão técnica fortalecida têm sido pilares para manter a performance em meio ao aquecimento do setor.

A ACLF também monitora as horas de treinamento por colaborador, indicador que orienta decisões de qualificação e ajustes nas trilhas formativas.

Formação e parcerias

Como parte da estratégia para atender à demanda crescente, a ACLF prioriza a contratação de moradores do entorno das obras, medida que reduz custos logísticos, fortalece laços comunitários e amplia a renda local.

Esse fator influencia diretamente estimativas de produtividade e a construção do banco de talentos da companhia.

A empresa mantém parcerias com SENAI, escolas técnicas, universidades e fornecedores especializados, integradas ao programa de treinamento Conexão & Crescimento, que estrutura trilhas formativas práticas e comportamentais para cada função.

Formações internas, uso dos encarregados como multiplicadores e o projeto Compartilha+, que transforma o canteiro em ambiente de aprendizagem, completam o conjunto de iniciativas.

O setor responde por até 15% dos novos empregos formais do país. Ana Cristina, gerente de Recursos Humanos, explica que para atrair e reter talentos como mestres de obra, técnicos e engenheiros, a ACLF adota estratégias como trilhas de carreira estruturadas e progressão clara; benefícios e remuneração competitiva, com bônus por produtividade; cursos internos e certificações valorizadas no currículo; premiações mensais por desempenho em segurança, qualidade e relacionamento; parcerias educacionais e banco de talentos ativo, e melhoria contínua do clima no canteiro, com programas de reconhecimento e ações de bem-estar.

