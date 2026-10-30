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IBGE Construção foi única atividade com alta significativa da ocupação no tri até setembro, diz IBGE O setor avançou 2,8% no trimestre, com mais 210 mil pessoas ocupadas

A Construção foi a única atividade com aumento significativo da ocupação no trimestre encerrado em setembro, na comparação com o período de abril a junho, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O setor avançou 2,8% no trimestre, com mais 210 mil pessoas ocupadas. Nas demais atividades, o instituto não identificou variação significativa no período.

No recorte anual, frente ao trimestre de julho a setembro de 2025, houve aumento da ocupação em Transporte, armazenagem e correio, com alta de 6,9% e mais 411 mil pessoas, e em Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com alta de 2,1% e mais 400 mil.

Os demais grupamentos não apresentaram variação significativa.



No dado geral do mercado de trabalho, a taxa de desemprego ficou em 5,2% no trimestre até setembro, a menor para esse período desde 2012 e também a menor do ano, de acordo com a Pnad Contínua.

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